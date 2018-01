vor 3 Stunden Hermann-Peter Steinüller Meßkirch Für jeden Schnabel das Richtige: Vogelfreunde füttern im Winter oder ganzjährig

Jetzt ist sie wieder da, die Zeit, in der es für Vögel wegen des Schneeteppichs schwierig ist, an Futter zu kommen. Viele Tier- und Vogelfreunde haben deshalb am Balkon, auf der Fensterbank oder im Garten Futterhäuschen oder Futterautomaten aufgestellt oder aufgehängt. Wie füttert man eigentlich richtig? Was soll gefüttert werden und ist die Fütterung überhaupt wichtig oder zumindest sinnvoll? Gerade bei der letzten Frage gehen die Meinungen der Vogelfachleute auseinander.