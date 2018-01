Meßkirch Fuchszunft Menningen: Rosel Molz ist jetzt Ehrenzunftrat

Bei der Dreikönigssitzung der Fuchszunft Menningen gab es einige Überraschungen: Unter anderem wurde die 80-jährige Rosel Molz zum Ehrenzunftrat ernannt.

Die neue Narrenschelle hat ihrem ersten Einsatz bei der Dreikönigssitzung in der Zunftstube gehabt. Nach dem 12-Uhr-Läuten ging es hoch her unter der Narrenschar, sodass Zunftpräsident Winfried Stengele mit der Narrenschelle für Ruhe sorgen musste. Beim Dreikönigsquiz waren zunächst alle gefordert, die richtige Biersorte festzustellen. Doch drei Teilnehmer lagen bei der Punktezahl gleichauf. Beim Würfelentscheid hatte Petra Molz das Glück auf ihrer Seite und wurde Dreikönigssiegerin, gefolgt von Reinhilde Hägele und Herbert Rauser.

Ein Sketch von Bettina Lilienthal und Daniela Moser sorgte für Gelächter. Mit dem Fuchslied und dem obligatorischen Fuchswässerle eröffnete Winfried Stengele das Fastnachtsprogramm. Nach einer Stärkung mit Ripple mit Kraut ging es im Programm weiter.

Erster Auftritt in Wurmlingen

Bereits am kommenden Sonntag sind die Füchse mit Musikkapelle bei ihrem ersten Auftritt in Wurmlingen bei Rottenburg. Am 28. Januar folgt ein Auftritt in Gailingen beim großen Treffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Der Abschluss der Besuche ist am Rosenmontag, 12. Februar, in Meßkirch. Die Dorffastnacht soll wieder einen besonderen Schwerpunkt bilden, sagte Präsident Stengele. Er sähe es gerne, wenn sich wieder mehr Vereine bei den Veranstaltungen im Dorf engagieren würden, wie am Schmotzigen Donnerstag oder auch beim Bürgerball.

Für ihr besonderes Engagement bei der Fuchszunft wurden Julian Schätzle und Markus Friedrich mit dem Orden in Bronze ausgezeichnet. Den Zunftorden in Silber erhielt Martina Lang, Thomas Kopf bekam ihn in Gold. Ausführlich würdigte der Präsident das närrische Engagement von Rosel Molz, die sich viele Jahre bei der Narrenpolizei verdient gemacht hat und trotzt ihrer 80 Jahre noch beim Bürgerball aktiv ist. Sie kam gewissermaßen die Fuchsinsignien, die Fuchsweste und den Fuchshut, sowie die Urkunde als Ehrenmitglied überreicht. Eine besondere Ehre gab es auch für Reinhilde Hägele, die vom Landvogt Ewald Hermann die goldene Ehrennadel der Hegau-Bodensee-Narrenvereinigung überreicht bekam. Martina Schneider freute sich über den Verdienstorden der Vereinigung.