Meßkirch Fronleichnamstradition wird gepflegt: So entstehen in Meßkirch die Blumenteppiche

Fronleichnamstradition wird gepflegt: So entstehen in Meßkirch die Blumenteppiche

An Fronleichnam gibt es schon früh morgens viel zu tun. Die Vorbereitungen werden dabei auf mehrere Teams verteilt.

Das Interesse, für das Fronleichnamsfest aktiv zu sein und mit beizutragen, prägt bei den Einwohnern in Meßkirch den christlichen Feiertag. Das Ausschmücken des Prozessionswegs und am Fronleichnamstag in der Früh ab 5.30 Uhr dabei zu sein, gehört bei vielen Meßkirchern einfach dazu. Es sind zumeist erfahrene Frauen und Männer, die sich jedes Jahr hierfür bereit erklären und auch ihre Freude daran haben. Aber auch junge Kräfte sind dabei, die sich engagieren, erklärt Angelika Winkler, die bei der Frauengruppe zuständig ist.

Wie viele Blumen werden gebraucht?

Welches kirchliche Symbol soll am Fronleichnamstag beim großen Blumenteppich am Altar zu sehen sein? "Und dann stellt sich die Fragen, welche und wie viele Blumen brauchen wir hierfür", erklärt Angelika Winkler. Die gleichen Fragen stellen sich auch Angi Häusler und Corina Schweizer, die beim Team der Kommunionkinder zuständig sind. Blumen seien in diesem Jahr noch vorhanden, da die Heuernte noch nicht so weit vorangeschritten sei. Natürlich sind es auch bestimmte Plätze, an denen man Kinder und Erwachsene beim Pflücken sieht. Auch die Hausgärten bieten noch einiges von ihrer Blütenpracht an, das gerne angenommen wird, wie aus der Frauengruppe zu hören ist.

Prozession zu zwei Stationen

Es ist nie zu viel, weiß Rita Martin, die jahrelange Erfahrungen hat. Und darum ist es eine große Bitte an alle, die sich bei einem schönen Fronleichnamsfest am ausgelegten grünen Weg mit blumenverzierten Symbolen und den herrlichen Altarteppichen erfreuen, dies kräftig unterstützen und bei der Blumensuche zu helfen oder mit Blumen aus dem eigenen Garten beizutragen. In früheren Jahren waren es vier Stationen, an denen in der Stadt Blumenteppiche ausgelegt wurden. Durch den steigenden Verkehr sind es weniger geworden, doch mit den beiden Altarstationen will man die Tradition weiterhin beibehalten und öffentlich zum Ausdruck bringen. Der feierliche Prozessionsweg führt von der St.-Martinskirche, angeführt von der Stadtkapelle, durch den Schlosshof und Hofgarten zum ehemaligen Haus Wetter in der Gröberstraße. Anschließend geht es weiter zum zweiten Altar beim Saumarkt.

Viele Helfer im Einsatz

Neben der Frauengruppe und den Eltern der Erstkommunionkinder sind auch das bewährte Team der Kolpingsfamilie sowie Anlieger bei der Gestaltung des Prozessionswegs im Einsatz. Auch die katholische Landjugendgruppe Meßkirch beteiligt sich und lädt alle Helfer nach Abschluss der Prozession zu einem kleinen Umtrunk ins Herz-Jesu-Heim ein.