Meßkirch Firma Bix plant den nächsten Schritt - Erweiterung am Standort Meßkirch geplant

Bei der Lothar Bix GmbH in Meßkirch und der 2013 in Menningen in Betrieb genommenen Bix Beschichtungen GmbH laufen die Geschäfte derzeit sehr gut. Die 2013 gegründete Bix Beschichtungen GmbH sei ab diesem Jahr voll ausgelastet, hergestellt werden rund drei Millionen Teile im Jahr, heißt es seitens des Unternehmens. Dabei werde bereits eine Erweiterung am Standort in Meßkirch geplant.

Dabei war das neue Unternehmen mit einem ehrgeizigen Ziel gegründet worden: „Wir wollten mit einem innovativen Lackierungsverfahren Echtchromoberflächen für die Automobilindustrie nachbilden“, erläutert es Geschäftsführer Andreas Bix. Etwas, das es bis dahin nicht gab. Und zwischenzeitlich sei es so, dass Firmen wie Daimler, Audi und Porsche den Ball aufgenommen hätten und in der neuen Lackiermethode eine Alternative zum Galvanisieren sehen. Denn lackierte Kunststoffoberflächen böten zahlreiche Vorteile gegenüber dem herkömmlichen galvanischen Verchromen, da weder umweltbelastende Schwermetallverbindungen noch Abwasser und Sonderabfall anfallen, erläutert Andreas Bix.

Dieser Tage versendete die Effizienz-Agentur Nordrhein-Westfalen, die bei der Antragstellung für Fördergeld half, eine Pressemitteilung, in der sie auf die neue Technik hinweist. "Und seitdem haben wir einige Anfragen aus der Fachpresse erhalten", sagt Lothar Bix. Dabei, stellten die beiden Brüder übereinstimmend fest, seien sie schon wieder einen Schritt weiter. Denn die Erkenntnisse, die in den vergangenen Jahren in Menningen gewonnen werden konnten, sollten nun in eine kompaktere und bedienerfreundlichere Anlage am Standort Meßkirch einfließen, deren Bau möglichst zeitnah umgesetzt werden soll.

Seit eineinhalb Jahren setze man sich mit dieser Idee auseinander, sagt Lothar Bix. Und genau diese Innovationsschritte in der Anlagentechnik seien extrem wichtig, um am Standort Meßkirch auch in Zukunft gedeihen zu können. Die Menninger Anlage, die die Grundlage für die neue Innovationsrunde ermöglichte, war gemeinsam mit dem Anlagenbauer Rippert aus Nordrhein-Westfalen errichtet worden. "Wir hatten zehn Millionen Euro in eine Vision investiert, ohne einen Auftrag in der Tasche gehabt zu haben", verdeutlicht Lothar Bix das unternehmerische Wagnis. Andererseits konnte dadurch ein zeitlicher Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern geschaffen werden. Und das sei in der Autoindustrie sehr wichtig, betont Lothar Bix. "Ohne die Unterstützung der Effizienzagentur NRW wäre das nicht möglich gewesen", setzt Andreas Bix hinzu. Denn die Antragsstellung, um an Fördergeld heranzukommen, sei für ein mittelständisches Unternehmen, das darin keine Erfahrung hat, sehr schwer.

Drei Jahre Vorlauf war notwendig

So aber habe eine Lackieranlage zum Auftragen eines korrosionsbeständigen und chromfreien Schichtsystems auf Kunststoffoberflächen geschaffen werden können, das funktionell und optisch mit dem galvanischen Verchromen identisch sei. Drei Jahre Vorlauf wurde benötigt, um auf Pilotanlagen das notwendige Wissen zu sammeln, um überhaupt damit beginnen zu können. Andere Zulieferer hätten es bisher noch nicht geschafft, die neue Technik in Serienreife zu bringen. So habe man sich einen zeitlichen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern verschaffen können. Und das sei in der Autoindustrie sehr wichtig, betont Lothar Bix.

Auf die Autoindustrie schimpfe man viel derzeit, sagen die Brüder. Dabei werde übersehen, dass sich die Autohersteller sehr intensiv damit auseinandersetzten, ihre Produkte immer umweltverträglicher herzustellen. Und eben davon profitieren die Vordenker bei Bix in Meßkirch.

Flexibilität und Gestaltungsfreiheit der neuen Lackierung überzeugen

Wie kam die Bix Beschichtungen GmbH an die Förderung?

Voraussetzung war ein neues umweltfreundliches Lacksystem. Die Technik lieferte der nordrhein-westfälische Anlagenbauer Rippert Anlagentechnik. Unterstützt wurde die Realisierung der Anlage durch die Finanzierungsberatung der Effizienz-Agentur Nordrhein-Westfalen (NRW). „Das Unternehmen reichte mit unserer Unterstützung einen Antrag im Umweltinnovationsprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bei der KfW ein und erhielt eine Zuwendung in Höhe von 1 665 181 Euro“, erläutert Daniela Derißen von der Effizienz-Agentur.

Worin besteht das Neue an der geförderten Anlage in Menningen?

Die Effizienz der Anlage überzeugt gegenüber gängigen Lackieranlagen. So wird die Sauberkeit der Kunststoffteile mithilfe einer CO2-Trockeneisanlage gewährleitstet. Über ein Trockenabscheide-Verfahren mit rotierenden Bürsten kann auf die Nassabscheidung gänzlich verzichtet werden. Und über die den Filtertaschen vorgeschaltete Bürstenreinigung gelingt eine sehr gute Vorabscheidung. Auch konnte der Lufthaushalt der einzelnen Anlagenteile gegenüber gängigen Anlagen verbessert werden.

Wie sehen die umwelttechnischen Ergebnisse aus?

Der Energieverbrauch wurde im Vergleich zu herkömmlichen Lackierverfahren wesentlich gesenkt. Mit 16,55 kWh pro Quadratmeter liegt der Verbrauch um 60 Prozent niedriger. Im Vergleich zur galvanischen Beschichtung vermeidet die Lackierung rund 4,8 Tonnen Schwermetalle und Frisch- und Abwassermengen in Höhe von jährlich rund 14 700 Kubikmetern. Denn der überschüssige Lack-Nebel muss während der Verarbeitung nicht mehr, so wie das bei herkömmlichen Anlagen der Fall ist, über Wasser aufgefangen werden, das als Sondermüll entsorgt werden muss.

Bringt die Methode Produktvorteile für die Autohersteller?

Laut dem Unternehmen, kann auch die Flexibilität und Gestaltungsfreiheit der neuen Lackierung überzeugen. So könnten mit dem Verfahren auch kritische Geometrien lackiert werden, wie Zierleisten, Lüfterdüsen oder Innentürgriffe. (mos)