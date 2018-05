Meßkirch Eigenleistungen machen Sportplatzerweiterung in Rengetsweiler möglich

Eigenleistungen machen Sportplatzerweiterung in Rengetsweiler möglich

Herbert Alber unterstützt den SV Rengetsweiler bei der Erweiterung des Sportplatzes.

Es stand schon jahrelang als eines der wichtigsten Themen bei der Hauptversammlung des SV Rengetsweiler an: Die Vergrößerung des Sportplatzes, der mit seinem bisherigen Breitenmaß von 100 Mal 53 Meter nicht das erforderliche Normmaß von 100 Mal 61 Meter aufweist. Außerdem ist ein leichtes Gefälle vorhanden. Kostenschätzungen lagen bei einem Betrag von mehr als 100 000 Euro, "die für unseren kleinen Verein nicht tragbar sind", wie Vorsitzender Michael Speh erklärt.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder neue Planungen gemacht, doch die Summe war fast immer dieselbe. Trotz den vorgesehenen Eigenleistungen sah man auch eine Restfinanzierung als zu großes Risiko für den Verein. Aus den Reihen der passiven Mitglieder war es Herbert Alber, der die Idee einbrachte, den Platz mit seiner Unterstützung in Eigenregie und seinem Maschinenpark entsprechend herzurichten und zu vergrößern. Das wurde gerne von den Verantwortlichen des Vereins angenommen.

Er als Pensionär will sich mit Unterstützung des Vorstands der Sportplatzerweiterung annehmen, so seine Aussage. Das erforderliche Auffüllmaterial konnte in Absprache mit der Stadt Meßkirch vom neu eingerichteten Parkplatz Campus Galli angefahren werden. Neben der Verbreiterung von acht Metern gab es auch einen Ausgleich des Spielfeldes, wo teils bis zu einem Meter Bodenmaterial eingeebnet werden musste. Ebenfalls wurde das Sportgelände mit Drainagen versehen.

Die Eigenarbeiten gelten jetzt der Montage des Ballfangnetzes, das seitlich zum Biotop und beim angrenzenden Tor zum Wald aufgestellt wird. "Es ist schon ein sehr großes Entgegenkommen, wie sich Herbert Alber mit seinem persönlichen Engagement für den SV Rengetsweiler und damit die sportbegeisterte Jugend aus unserem Dorf einsetzt", so Speh. "Wir sind überglücklich, dass wir unser Vorhaben jetzt mit seiner Unterstützung umsetzen können." Der Spielbetrieb von FW WaRe II kann ohne Unterbrechung auf dem Trainingsplatz weitergeführt werden. "Mit der Einweihung des Sportplatzes rechnen wir bis zum Sommer 2019."