Meßkirch Die Grundsteuer als Preistreiber

Wird die Grundsteuer reformiert? Auch wenn noch nicht klar ist, wie eine solche Reform aussehen könnte, gibt es seitens des Meßkircher Kämmerers und des Eigentümerverbands "Haus und Grund" kritische Überlegungen dazu, welche Auswirkungen eine solche Steuerreform mit sich bringen könnte.

Ändert sich die Grundsteuer? Auch in der Region bewegt dieses Thema. Dabei gibt es warnende Stimmen. So seitens des Eigentümerverbands "Haus und Grund". Dort heißt es: Das derzeit von der Mehrheit der Bundesländer favorisierte sogenannte Kostenwertmodell bei einer Grundsteuer-Reform werde die Grundsteuerbelastung von Eigentümern teilweise vervierzigfachen, wenn die von der Politik versprochene Anpassung von Steuermesszahlen und Hebesätzen nicht kommt. Auf diese Sicht des Verbands verweist Günter Hermann, Vorstand des Sigmaringer Kreisverbands in Mengen. Diese Sicht belegten Auswertungen einer Analyse des Verbands, in die Angaben von über 500 Eigentümern aus ganz Deutschland eingeflossen seien. Damit, so die Kritik, würde die Reform der Grundsteuer sämtliche Bemühungen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zuwiderlaufen.

Meßkirchs Kämmerer Joachim Buuk sieht ebenfalls drängende und spannende Fragen im Zusammenhang mit einer Reform der Grundsteuer. Er gibt ein Beispiel: Bei einer Vereinfachung der Berechnung für die Steuer könnte ein Richtwert für den Quadratmeter Boden und ein Richtwert für den Kubikmeter umbauten Raum miteinander addiert werden, um so eine neue Bemessungsgrundlage zu erhalten. Das Problem dabei: Der Wert der Immobilie werde so nicht erfasst und infolge dessen kämen weniger Steuereinnahmen bei den Kommunen an. Dies würden die Kommunen dann jedoch über die Erhöhung ihrer Hebesätze korrigieren mit dem Effekt, dass die Allgemeinheit mehr zu bezahlen hätte und die Eigentümer von höherwertigen Immobilien weniger. Nicht vermeiden lasse sich dadurch also, dass manche Grundstücke sehr viel stärker und andere sehr viel weniger mit Grundsteuer belastet würden.

Wie die Grundsteuer nach einer Reform aber berechnet werden soll, das sei derzeit noch völlig unklar und Fakt sei auch, dass ihn das Thema schon während seiner ganzen 26-jährigen Berufszeit in der Finanzverwaltung begleitet hat, ohne, dass es bisher zu einer Veränderung kam, stellt er fest. Angesichts der Herkulesaufgabe, die sich dahinter verbirgt, auch nachvollziehbar.

Eine für die kommunalen Verwaltungen spannende Frage sei in dem Zusammenhang auch, ob die Neuberechnung in Zukunft von den Finanzämtern auf die Kommunen übertragen wird und welche Übergangsfristen die Richter ihnen dabei einräumten, fährt der Kämmerer fort. Denn eine solche Umsetzung würde Jahre dauern, sagt Buuk vor dem Hintergrund, dass allein in der Finanzverwaltung Meßkirch 4400 Grundsteuerfälle bearbeitet werden, 900 davon aus Leibertingen.

Auch Günter Hermann von "Haus und Grund" verweist darauf, dass noch niemand wisse, wann eine Reform kommt und wie diese dann vor allem einmal aussehen, sprich wie eine künftige Berechnungsgrundlage sein könnte. Er verweist wiederum darauf, dass ein Anstieg der Einheitswerte durch niedrigere Hebesätze ausgeglichen werden könnte. Falls aber Boden- und Gebäude-Werte zusammengerechnet würden, werde die Steuer steigen, bringt er eine andere Variante ins Spiel. Und da sich die Werte unterschiedlich entwickelt hätten, würden viele Eigentümer mit mehreren Hundert Euro im Jahr zusätzlich belastet. Mehrkosten, die über die Nebenkostenabrechnung und die Umlage der Grundsteuer an die Mieter weitergegeben würden.

Für Hermann ist es dabei widersinnig, dass der Staat über zu hohe Mieten klagt, bei den Nebenkosten aber gleichzeitig "voll draufschlägt", wie er sagt; sei es über Versicherungen, Strom- und Heizkosten oder, wenn es dazu kommt, über die Grundsteuer. Hermann vereist auf die Position seines Verbands. Demnach könnte im Südwesten der durchschnittliche Einheitswert auf das 14-fache steigen. Da das betreffende Reformkonzept zugleich auch eine Senkung der Hebesätze durch die Gemeinden vorsieht, würden für die Kommunen gleichsam keine Mehreinnahmen anfallen. Der Verband "Haus und Grund" befürworte daher ein Modell, nachdem sich die Grundsteuer nach der Größe des Grundstücks und nach der Nutzfläche bemessen lassen sollte, nicht jedoch nach dem Wert.

Die Berechnung Der Zweck der Grundsteuer ist es, den Kommunen eine eigene Einnahmequelle zu verschaffen, auf deren Höhe sie Einfluss haben kann, erläutert Günter Hermann, Vorstand des Verbands "Haus und Grund" im Landkreis Sigmaringen. Dabei werde der Steuerbescheid, den der Eigentümer erhält, wie folgt errechnet: Der Einheitswert soll den Wert jedes Grundstücks und Gebäudes widerspiegeln. Die Steuermesszahl gebe dann an, mit welchem Faktor der Einheitswert multipliziert wird. Im Westen betrage diese Zahl für ein Einfamilienhaus, je nach Höhe des Einheitswerts, zwischen 0,0026 und 0,0035. Das Ergebnis dieser Rechnung sei der Steuermessbetrag, den das Finanzamt an die Gemeinde schickt. Mit dem Hebesatz, den die Gemeinde dann eigenständig festlegt, wird bestimmt, mit welchem Faktor der Steuermessbetrag des einzelnen Grundstücks multipliziert wird. Das Ergebnis ist die jährlich zu bezahlende Grundsteuer. Beispiel: Bei einem Hebesatz von 320 bedeutet das bei einem Einheitswert von beispielsweise 50 000 Euro folglich einen jährlichen Grundsteuerbetrag von 560 Euro, die der Eigentümer zu zahlen hat. (mos)

1 002 600 Euro brachte die Grundsteuer im vergangenen Jahr der Stadt Meßkirch ein

Blick in die Gemeinden: Im vergangenen Jahr lag das Grundsteuereinkommen bei der Stadt Meßkirch bei 1 002 600 Euro. Der Hebesatz im landwirtschaftlichen Bereich (der sogenannten Grundsteuer A) bei 340 Prozentpunkten und für Gebäude, Geschäftsgrundstücke und unbebaute Flächen (Grundsteuer B) bei 360 Prozentpunkten. In Sauldorf flossen 2017 315 000 Euro in die Gemeindekasse über die Grundsteuer. Wie es aus dem Rathaus heißt, ist die Sauldorfer Verwaltung für rund 1500 Grundsteuerfälle zuständig. Die Hebesätze lagen bei 320 (A) und bei 300 (B). In Inzigkofen liegen die Sätze bei 320 (A und B). In Neuhausen ob Eck liegen sie bei 335 (A und B), in Leibertingen bei 350 (A und B), in Buchheim bei 320 (A) und 300 (B) und zum Vergleich: In Überlingen betragen die Sätze 350 (A) 445 (B).

Die Ausgangslage: Bei einer aktuellen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht geht es um die Frage, ob die jahrzehntealte Berechnungsgrundlage der Steuer, die Einheitswerte, gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoßen. Geklagt hatten zwei Immobilienbesitzer. Die Grundsteuer wird derzeit nach Wertfeststellungen berechnet, die im Westen seit 1964 unverändert sind. Nach Ansicht des höchsten deutschen Steuergerichts, haben sich die Grundstückswerte seitdem aber erheblich auseinanderentwickelt. Diese Verzerrung habe dazu geführt, dass mittlerweile die Grundstückswerte fernab realer Maßstäbe willkürlich festgesetzt würden. Vor Beginn der Verhandlung in Karlsruhe hatte sich der Mieterbund beispielsweise für eine allein auf dem Bodenwert beruhende Reform ausgesprochen. Damit entfalle eine zeitaufwendige Neubewertung der Gebäude, zudem seien die Bodenrichtwerte bundesweit auf aktuellem Stand. Vonseiten des Deutschen Städte- und Gemeindebunds gibt es Kritik daran: Es sei schwer vermittelbar, warum ein unbebautes Grundstück genauso besteuert werden sollte wie ein Grundstück gleicher Fläche mit einer prächtigen Villa darauf. 14 der 16 Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg, unterstützen indes das Reform-Modell, bei dem die Einheitswerte aktualisiert werden, indem die heutigen Bodenwerte sowie pauschalierte Baukosten zugrunde gelegt werden sollen. Der Stadtstaat Hamburg andererseits plädiert für ein Modell, das an der Fläche anknüpft. Dies vermeide, dass die Grundsteuer zum Preistreiber werde. Denn besonders in Ballungszentren könnten sich sonst weniger zahlungskräftige Mieter ihre Wohnung nicht mehr leisten.

Die neuste Entwicklung: Im Zug der Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD verständigten sich die Unterhändler darauf, die Grundsteuer zu modernisieren, um zusätzliches Bauland zu schaffen, da nicht genutzte Grundstücke anders besteuert werden sollen. Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) wird in einer Agenturmeldung damit widergegeben, sie wolle die Reform der Grundsteuer gegen Grundstücksspekulationen nutzen. „Kommunen müssen die Möglichkeit erhalten, für baureife, aber unbebaute Grundstücke erheblich mehr Grundsteuer zu verlangen als für bebaute.“ Sie gehe davon aus, dass eine solche Reform mit der Union zu machen sei. Sie sehe den Finanzminister einer neuen Bundesregierung in der Pflicht, eine grundsätzliche Reform der Grundsteuer anzupacken. „Entscheidend ist, dass künftig allein der Bodenwert zählt und nicht mehr die Art des Gebäudes.“ (mos)