Meßkirch Der Freundeskreis besucht "seine" Baustelle Campus Galli

Bei ihrer Hauptversammlung erfahren die Mitglieder des Unterstützervereins viele Neuigkeiten und bestaunen die Klosterbaustelle bei der neu konzipierten Führung auch gleich.

Mit vielen großen und kleinen Projekten ist die Mittelalterbaustelle Campus Galli am 24. März in ihre sechste Saison gestartet, nun haben sich die Mitglieder des Freundeskreises Karolingische Klosterstadt Meßkirch zu ihrer Hauptversammlung getroffen. "Es hat sehr viel Neues gegeben, sie werden staunen, was wir seit letztem Jahr geschafft haben", begrüßte Verena Scondo, die stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises, zahlreiche Mitglieder bei der Klosterführung zu einem Rundgang über die Baustelle.

Die über den Winter neu konzipierte Klosterführung bietet Einblicke in das klösterliche Leben im frühen Mittelalter. Bei der Führung zeigen die Gästeführer anhand von Zitaten aus der "Regel des Heiligen Benedikt" und anderer alter Schriften den Blickwinkel mittelalterlicher Mönche auf das Geschehen in Campus Galli. Neu sind auch zwei interaktive Themenführungen, nämlich "Kleidung und Ernährung" und "Bauhandwerk". Passend zum Beginn der Osterferien in Baden-Württemberg startete die Saison auf der Klosterbaustelle und Verena Scondo verzeichnete in den ersten beiden Wochen bereits rund 3700 Besucher.

Zu diesen gehörten auch Sabine Renders und ihr Sohn Levi aus Ellerau in Schleswig-Holstein. "Wir sind restlos begeistert", unterstrichen die beiden. Sie verbringen die Ferien in Bad Waldsee und besuchten die Klosterbaustelle zusammen mit Anton Lung aus Bad Waldsee. Lung ist ein regelmäßiger Gast. "Da hat sich viel getan in den vergangenen Jahren", lobt er. In der aktuellen Saison werden 95 000 Besucher in der Klosterstadt erwartetet. Mit dem stetigen Anstieg der Besucher (2017: 80 000) muss auch die Infrastruktur vor Ort wachsen. Die Toilettenanlagen wurden erweitert, der Parkplatz vergrößert und auch Abstellplätze für Fahrräder geschaffen.

Auch auf den einzelnen Baustellen selbst tut sich einiges. Das größte Projekt wird der Bau der Scheune werden. Die Baugenehmigung ist bereits erfolgt, nach der Baufreigabe soll mit dem Bau in den nächsten Wochen begonnen werden und die Campus-Galli-Mitarbeiter über die nächsten Jahre hinweg beschäftigen. Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits seit vergangenen Herbst, berichtet Geschäftsführer Hannes Napierala. Um die langen Hölzer für die Scheune bearbeiten zu können, war der Abbundplatz vergrößert worden. Bislang steht auf dem künftigen Scheunenbauplatz ein Modell der Scheune im Maßstab 1:10, das bereits viele Details der Konstruktion der Holzscheune zeigt. Im Gemüsegarten, der neben dem auch als Friedhof genutzten Obstgarten nun seinen endgültigen Platz erhielt, wurden Holzeinfassungen für die Gemüsebeete angelegt. Nun soll der Gemüsegarten nach der im Klosterplan vorgeschlagenen Anordnung eingesät werden. Die Mauer des Obstgartens soll einen steinernen Torbogen erhalten.

Die Holzkirche erhielt in der vorangegangenen Saison die Türen und die Pergamentfenster. Das Podest für das Lesepult steht bereits, nun folgen in den kommenden Monaten das Lesepult selbst, sowie weitere Säulen für die Chorschranke und ein Estrich aus Lehm und Kalk, erklärt Gästeführer Joachim Dorn. Auf dem Platz, an dem am 27. April zum dritten Mal der Guss einer Bienenkorbglocke stattfinden wird, entstand eine Aktionsfläche. Der Gießer und Archäologe Dr. Bastian Asmus wird an den Tagen vor dem Glockenguss dort die Vorbereitungen treffen. Die Glocke soll im Laufe des Nachmittags des 27. April gegossen werden, sofern es nicht regnet. Der Aktionsplatz wird auch mittelalterlichen Gruppen für ihre Darbietungen dienen und von der Museumspädagogik genutzt, so Napierala. Viele kleinere Details werden weiterentwickelt: Die Schweine erhalten einen neuen Auslauf in Richtung Norden, ein Roggenfeld ist bereits eingesät. Das Roggenstroh soll zur Eindeckung der Scheune dienen. Die Zimmerleute bauen eine neue Werkstatt für sich. Falls die Zeit ausreicht, hat Bauleiter Thomas Fuhrmann noch weitere Projekte in der Schublade: eine neue Töpferwerkstatt und eine Art Glockenturm um die Glocke, die am 27. April gegossen werden soll.

Geschäftsführer Hannes Napierala ist sehr zufrieden mit dem Start: Mit 3700 Besuchern in den ersten beiden Wochen liegt Campus Galli bereits so hoch wie im ganzen Monat April der Anfangsjahre. Im April 2017 verzeichnete die Klosterstadt sogar 7000 Besucher. Hannes Napierala ist guter Hoffnung, in diesem Jahr den sehr guten April vom Vorjahr noch überbieten zu können.

Campus Galli, die karolingische Klosterstadt, hat bis 4. November Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

