Meßkirch Dem Meister auf der Spur: Meßkircher besuchen die Jahrhundertausstellung in Stuttgart

Eine 25-köpfige Gruppe aus Meßkirch hat die Große Landesausstellung über den Meister von Meßkirch in der Staatsgalerie Stuttgart besucht.Eingeladen zu der Kunstfahrt hatte die Museumsgesellschaft.

Rund eine Woche nach Eröffnung der Großen Landesausstellung über den Meister von Meßkirch in der Staatsgalerie Stuttgart haben 25 Kunstfreunde aus Meßkirch und Umgebung die Gelegenheit genutzt, diese Jahrhundertausstellung zu besuchen. Eingeladen zu der Kunstfahrt hatte die Museumsgesellschaft. Benjamin Spira, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung „Alte Meister“ in der Staatsgalerie, der selber an der Gestaltung der Ausstellung mitbeteiligt war, führte die begeisterte Gruppe fachkundig durch die Ausstellung.

Zunächst machte Benjamin Spira deutlich, wie man sich kunstgeschichtlich einem Maler wie dem Meister von Meßkirch nähern kann, über den keinerlei schriftliche Quellen existieren. Die Bilder selbst, die durch Stilvergleiche seinem Oeuvre zugeschrieben werden können, geben nämlich einiges preis über Biografie und Werdegang des Malers. So sei deutlich sichtbar, dass es sich etwa bei den Sigmaringer Marientafeln um ein Frühwerk des Meisters handle. In welcher Kirche diese um 1520 entstandenen Bilder ursprünglich hingen, sei bis heute unbekannt. Der Meister von Meßkirch habe, erläuterte Spira, vor allem in seiner Anfangszeit häufig Bilder oder Druckgrafiken anderer bekannter Maler als Vorlagen benutzt, etwa von Albrecht Dürer, Hans Holbein, Hans Baldung Grien, Albrecht Altdorfer oder Martin Schongauer. In der Stuttgarter Ausstellung würden daher bewusst auch Grafiken dieser Künstler neben Bildern des Meisters von Meßkirch präsentiert, um Übereinstimmungen sichtbar zu machen. Die Benutzung solcher Vorlagen dürfe man nicht als Plagiate missverstehen.

Vielmehr sei es in der damaligen Kunst üblich gewesen, Bilderfindungen bekannter Künstler zu zitieren. Der Meister von Meßkirch habe Motive nicht kopiert, sondern eigenständig weiterentwickelt. Besonders am Falkensteiner Altar oder am Wildensteiner Altar, der für die Meßkircher Schlosskapelle geschaffen wurde, werde dies deutlich.

Der größte Auftrag des Meisters war in den 1530er Jahren die Ausstattung der neu errichteten Meßkircher Martinskirche im Auftrag des Freiherrn Gottfried Werner von Zimmern. Damals entstanden etwa zehn bis zwölf Flügelaltäre, die aber nur noch zum Teil erhalten sind. Die Stuttgarter Ausstellung versucht ansatzweise, in ihrer Säulenhalle die damalige Situation in der Martinskirche erfahrbar zu machen. Im Zentrum steht der ehemalige Hochaltar mit dem Dreikönigsbild und den Stifterporträts auf den zugehörigen Seitenflügeln.

Leistungsfähige Werkstatt

Für diesen Großauftrag habe der Meister, erklärte Experte Spira, sicherlich eine große und leistungsfähige Werkstatt mit mehreren Mitarbeitern zur Seite gehabt. Eine Arbeitsteilung innerhalb der Werkstatt sei damals üblich gewesen. Das erkenne man nicht nur an Qualitätsunterschieden zwischen verschiedenen Bildern. Infrarotuntersuchungen hätten inzwischen gezeigt, dass unter der Malschicht sehr präzise Vorzeichnungen und sogar Angaben zur Farbgebung angelegt worden seien. Der Meister selbst habe vielfach nur die Gesamtkomposition entworfen und die Gesichter gemalt. Anhand der Gestaltung der Hintergründe oder manchmal auch aufgrund der Besitzergeschichte könne man erkennen, welche Flügeltafeln einst zum gleichen Altar gehört hätten. Leider könne man die verschiedenen Seitenaltäre im Einzelnen nicht mehr genau rekonstruieren

Ausstellung

Die Ausstellung „Der Meister von Meßkirch – Katholische Pracht in der Reformationszeit“ in der Stuttgarter Staatsgalerie ist noch bis 2. April 2018 zu sehen. Sie ist thematisch eingebettet in das Gedenkjahr 500 Jahre Reformation. Die Pracht der Bilderwelt des Meisters von Meßkirch, von den Zimmern als bewusste Demonstration altgläubiger Gesinnung in Auftrag gegeben, wird hier reformatorischen Lehrbildern wie auch der Bilderfeindlichkeit der Bilderstürmer gegenübergestellt.