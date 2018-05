Wald Datenschutz macht Vereinen viel Arbeit

Über eine Änderung der Satzung will der Turnverein Meßkirch die Datenschutzgrundverordnung umsetzen. So könnte vermieden werden, dass alle 830 Mitglieder wegen einer entsprechenden Erklärung angeschrieben werden müssten, sagte TV-Chef Thomas Bach gegenüber dem SÜDKURIER. Im Zusammenhang mit den neuen Datenschutz-Regeln kritisiert er die Dachverbände, die das Thema verschlafen hätten. Sie hätten die Mitgliedsvereine nicht rechtzeitig vorbereitet.

Meßkirch/Sauldorf/Leibertingen – Seit dem 25. Mai 2018 ist der Datenschutz durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) neu geregelt. Was bedeutet das für die vielen Vereine in der Region und ihre Arbeit? Die Vereine erhalten beim Thema Datenschutz Unterstützung von ihren Dachverbänden. Tobias Kolbeck, Pressesprecher beim Landratsamt Sigmaringen, erklärt: „Nach unseren Eindrücken bereiten sich die Dachverbände, Spitzenverbände oder auch der Landesjugendring gezielt auf die neue Datenschutzgrundverordnung vor.“ Das bestätigen auch Vereine aus der Region.

Auch der Turnverein (TV) 1862 Meßkirch befasst sich seit Längerem mit der DSGVO. Im Rahmen der Hauptversammlung am Freitagabend war diese auch ein Thema. Wobei es zu diesem Komplex keinen eigenen Tagesordnungspunkt gab, wie TV-Chef Thomas Bach im Vorfeld der Versammlung in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte. Die Homepage des Vereins sei inzwischen so geändert worden, dass sich neue Mitglieder mit dem Aufnahmeantrag auch eine Erklärung zum Datenschutz herunterladen können. Noch dieses Jahr soll es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, kündigte Bach an. Dann soll eine Änderung der Satzung des Vereins beschlossen werden. Ziel sei es, in der Satzung einen Passus zum Datenschutz aufzunehmen. Wenn die Satzung in der Versammlung verabschiedet werde, dann gelte dies als Zustimmung der Alt-Mitglieder zu den neuen Datenschutzregeln, so die Planung. Dann müssten wegen der nötigen Datenschutz-Regel nicht alle aktuell rund 830 Mitglieder angeschrieben werden. Die Satzung müsse wegen redaktionellen Änderungen sowieso neu gefasst werden, sagte Bach. Im Zusammenhang mit den neuen Datenschutz-Regeln kritisiert er die Verbände, die das Thema verschlafen hätten. Seit 2016 sei das Thema bekannt gewesen. Doch die Mitgliedsvereine seien nicht rechtzeitig darauf vorbereitet worden. Der Turnverein stehe vor der Aufgabe, bei der Umsetzung der neuen Datenschutzregeln auch die einzelnen Sparten des Vereins berücksichtigen zu müssen. Es bleibe die Unsicherheit, ob alles richtig gemacht worden sei. Alle Mitglieder des TV, die mit Daten umgingen, hätten inzwischen eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, dass sie die Regeln der neuen Verordnung einhalten, sagte Bach. Im Turnverein seien also die dringendsten Fragen geklärt. Auf einer Versammlung des Badischen Sportbundes am 4. Juli in Radolfzell erhofft sich Bach weitere wichtige juristische Tipps. Der TV müsse vermutlich in seinen Reihen einen Datenschutzbeauftragten finden.

Mathias Lautenbacher, Vorsitzender der Musikkapelle Thalheim, sagt: „Zum Thema neue Datenschutzverordnung waren wir beim angebotenen Vortrag des Blasmusikverbands Sigmaringen. Hier wurde nochmals explizit erklärt, was wir für Dokumente erstellen und welche Nachweise wir bringen müssen. Dies hat uns als Verein sehr weitergeholfen.“ Zum Glück habe die Musikkapelle Thalheim den Datenschutzparagrafen schon in ihrer Satzung, sodass sehr wahrscheinlich nicht auch noch die Satzung beim Amtsgericht geändert werden müsse. „Dennoch ist es viel Arbeit, das neue Datenschutzgesetz im Verein umzusetzen“, so Lautenbacher. „Für mich scheint es so, als sei es mittlerweile wichtiger, dass alles dokumentiert ist.“ Viele Gesetze würden gemacht, ohne an die Folgen für die Vereine zu denken. „Für uns Musikvereine geht es doch eigentlich nur um eins: Wir wollen Musik machen, Spaß haben, unsere Kameradschaft pflegen und das Publikum bestmöglich unterhalten.“

„Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee als Dachverband hat uns ein Arbeitspapier an die Hand gegeben. Wir haben die Vorgaben abgearbeitet,“ sagt Tobias Heckler, Vorsitzender des Narrenvereins Durbestecher Sauldorf. Die Arbeit im Narrenverein mit 175 Mitgliedern werde durch die Gesetzesvorgabe erschwert.