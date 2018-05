03.05.2018 18:37 Karl Mägerle Meßkirch Das Waldfest in Rengetsweiler feiert sein 50-jähriges Bestehen – ein Rückblick

50 Jahre Rengetsweiler-Waldfest heißt es in der kommenden Woche von Christi Himmelfahrt an bis zum Montag, 14. Mai. Am Ortsausgang in Richtung Wald wird in einem Großzelt gefeiert und der heute 85-jährige Franz Kille, einer der Initiatoren des Fests, sowie der um einige Jahre jüngere Hermann Weißhaupt erinnern sich bei dieser Gelegenheit gerne an die Ursprünge des Fests zurück.