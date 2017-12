Meßkirch/Sigmaringen Caritas: Danke für 300 Päckchen

Aktion "Weihnachtszauber" voller Erfolg für Caritasverband Sigmaringen.

Meßkirch/Sigmaringen – Kurz vor Weihnachten waren in der Innenstadt Erwachsene und Kinder mit Päckchen unterwegs. Eigentlich nichts Ungewöhnliches vor den Festtagen. Doch auf diesen Päckchen konnte man oft gelbe Sterne entdecken. Sie gehörten zu einer Weihnachtsaktion, die in diesem Jahr selbst bei den Mitarbeitern des Caritasverbandes Sigmaringen für Erstaunen sorgte: Beim „Weihnachtszauber“ war die Bevölkerung so schnell wie nie. Bereits am zweiten Adventswochenende waren alle Wunschsterne gepflückt. Auf diesen Sternen, die in Meßkirch neben der Schlossweihnacht auch an Christbäumen in der Sparkasse und der Volksbank, in Sigmaringen im Rathaus, im Edeka-Markt Sigmund, der Kirche am Markt, in der Volksbank und der Sparkasse, aufgehängt waren, konnten Kinder aus bedürftigen Familien ihre Wünsche äußern. Und die sollten dann anonym von netten Menschen erfüllt werden.

180 Geschenkepäckchen wurden in Sigmaringen abgegeben und 142 Stück waren es in Meßkirch. „Wir haben dort bei der Schlossweihnacht bereits rund ein Drittel der Wunschsterne losbekommen“, sagt Sanja Mühlhauser, die über den großen Zuspruch in Meßkirch selbst erstaunt war. Immerhin hat die Zimmernstadt rund 5000 Einwohner weniger als die Kreisstadt. Doch das hatte in diesem Fall nur positive Auswirkungen. Und was wurde denn so gewünscht ? „Spiele aller Art und Barbies waren die Renner“, schmunzelt Stefanie Thiel, Referentin für Caritassozialdienst und Migration. Da habe sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Bei den Jungs standen ferngesteuerte Autos hoch im Kurs. Auch Feuerwehrmann Sam, Legosteine und Playmobilsachen wurden sehr oft gewünscht. Und es standen durchaus auch Kleidungsstücke auf Wunschzetteln. Da waren dann Gutscheine das richtige Geschenk.

„Ich bin so glücklich. Jetzt kann ich meinen Kindern auch etwas zu Weihnachten schenken“, sagte eine allein erziehende Mutter. Mit ihrem kleinen Budget ist nur das Notwendigste für den täglichen Bedarf drin. Mit Tränen in den Augen erinnert sie sich an das vergangene Jahr, als ihre kleinen Töchter die schönen Sachen auspacken durften. „Die Freude war riesengroß“, sagt sie. Und sie fügt einen Satz hinzu: „Ich danke all jenen lieben Menschen, die so eine Aktion unterstützen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für eine Freude auslösen kann.“ Diesem Dank der Mutter an die Bevölkerung können sich die Caritasmitarbeiter nur anschließen. Das Engagement der Bevölkerung sei auch in diesem Jahr wieder überwältigend gewesen. Viele Bürger, die keinen Stern mehr ergattern konnten, mussten sogar auf das nächste Jahr vertröstet werden.

Sicher ist daher: Wegen des tollen Erfolgs der Aktion in den vergangenen zwei Jahren wird es sehr wahrscheinlich auch 2018 eine dritte Runde geben. Für das Gelingen der Aktion sind auch die Sponsoren im Hintergrund wichtig, die mit Geldbeträgen einspringen würden falls nicht alle Wunschsterne von den Bürgern eingelöst werden. "Ein großes Dankeschön, auch wenn sie nicht in Einsatz kamen, gilt hier der Bürgerstiftung Sigmaringen, sowie den Sparkassen und Volksbanken in Sigmaringen und Meßkirch für ihr Engagement", macht Stefanie Thiel deutlich.