Wald Campus Galli als Forschungsort: Klosterbaustelle kooperiert mit Uni Tübingen

Hier können Archäologie-Studenten ausprobieren, was für sie bisher nur Theorie war: Die Uni Tübingen kooperiert mit der Klosterbaustelle Campus Galli und bietet dort künftig Lehrveranstaltungen an.

Die frühmittelalterliche Klosterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch wird Lern- und Forschungsort der Universität Tübingen. In der neuen Kooperation organisiert das Kompetenzzentrum für Archäometrie in Baden-Württemberg (CCA-BW) der Universität auf Campus Galli regelmäßig Lehr-und Forschungsprojekte. Am Freitag unterzeichneten Christoph Berthold, Leiter des Kompetenzzentrums, Hannes Napierala, Geschäftsführer Campus Galli, und Jochen Hirsch, Leiter der Wirtschaftskoordination der Universität Tübingen, den Kooperationsvertrag vor der Holzkirche.

In einer ersten gemeinsamen Lehrveranstaltung erforscht eine 20-köpfige Gruppe Studierender die Produktion aktiver Keramiken. Als Vorsitzender der Trägervereins Karolingische Klosterstadt unterstrich Anton Oschwald, welch wichtigen Schritt diese Kooperation in der noch kurzen Geschichte von Campus Galli bedeute. Es sei Ehre und Ansporn zugleich, den gemeinsamen Weg weiter zu gehen.

Auf Campus Galli entsteht eine Klosterstadt aufgrund des St. Galler Klosterplans. Die Handwerker nutzen dafür ausschließlich mittelalterliche Werkzeuge und Techniken. Der Anspruch sei, die Bautätigkeiten so nah wie möglich an das neunte Jahrhundert zu halten, erklärte Oschwald.

Jochen Hirsch, Leiter der Wirtschaftskoordination der Universität Tübingen, gerläuterte die Arbeit des Kompetenzzentrums. Es wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Ein großes Anliegen sei nicht nur der Forschungsaspekt, sondern auch der Gesellschaftstransfer. Bereits mehrere Lehrveranstaltungen seien auf Campus Galli angeboten worden, nun folgte die erste offizielle Lehrveranstaltung. Christoph Berthold gab an, die Kooperation biete die "einzigartige Möglichkeit, antike Techniken unter realen Begegnungen zu erforschen".

Unter dem Titel "Material Science and Archaelogical: Pottery and its Pigments" befeuerten 20 Studenten unter der Anleitung der Kursleiterin Silvia Amicone vom CCA-BW, Martin Rogier, Töpfer des Campus Galli, und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Tobias Kiemle das Feuer für den offenen Grubenbrand, eine typische Brennmethode der damaligen Zeit. In der Mitte der Grube war die ungebrannte Grünkörper (Rohling)-keramik aufgeschichtet. Durch ein ringförmiges Feuer um die Tonwaren werden diese zunächst getrocknet und vorgewärmt, um späteres Abplatzen und Risse zu vermeiden. Das ringförmige Feuer wird enger gezogen und über der Keramik ein großes Feuer errichtet, schildert Martin Rogier. Bei 600 Grad Celsius liege die Untergrenze für Brandkeramik. "Je heißer und länger ich brenne, desto dichter und härter wird die Keramik", unterstreicht er.

Die fertigen Tonwaren sollen möglichst viele schwarze Pigmente enthalten, die durch den Entzug von Sauerstoff beim Brennen entstehen. Um diese Temperatur zu erreichen, muss das Feuer stetig geschürt werden, dies bedeutete für die Studierenden, stetig Reisig und Äste für den Nachschub zu hacken. Zu der Studiengruppe gehört auch Claudia Schöberl, die Naturwissenschaftliche Archäologie studiert. "Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis. Man hat die Möglichkeit, die Dinge, die man theoretisch gelernt hat, praktisch umzusetzen", sagte sie.

Bereits im Juni soll die nächste Lehrveranstaltung auf Campus Galli umgesetzt werden: die Produktion antiker Keramiken durch einen Ofenbrand.