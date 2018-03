Meßkirch Bücherei im Herz Jesu-Heim: Eine Bücherei mit vielen Angeboten

Die öffentliche katholische Bücherei im Herz Jesu-Heim in Meßkirch bietet für viele Geschmäcker das passende Buch. Bücherei-Leiterin Christel Bitzer hat in diesen Tagen die Bücherei-Statistik für 2017 fertiggestellt.

Generell seien sie und ihre Mitstreiterinnen sehr zufrieden, was die Resonanz auf das kostenlose Ausleih-Angebot in der Stadt betrifft. Damit das Angebot bestehen bleiben kann, gebe es Unterstützung seitens der Erzdiözese und der Stadtverwaltung. Bei der Frage nach den aktuellen Lesetrends muss Bitzer nicht lange überlegen: Literatur für Frauen laufe sehr gut und auch Kriminalromane seien nach wie vor sehr gefragt. Auf Tischen angeordnet gebe es Themenschwerpunkte für die Besucher zum Durchstöbern – so aktuell einen Tisch zum Thema Fastenzeit. Für die Jugendliteratur sei schon seit einiger Zeit in einem separaten Zimmer eine eigene Ecke eingerichtet worden, in der ungestört geschmökert werden könne. "Das wollen die Jugendlichen haben und wir bieten es ihnen", stellt die Bücherleiterin fest. Doch auch was Kinderbücher betrifft, hat die Bücherei eine reiche Auswahl.

"Ich bin froh, dass es die Bücherei gibt", bekundet so Susanne Karrer, die mit ihrer Tochter neuen Lesestoff ausleiht. Und auch die Kindergärten in der Stadt profitieren von dem Angebot. Nicole Völlmin vom Schlosskindergarten ist so eben vorbeigekommen, um neuen Bücher für den Kindergarten abzuholen und alte zurückzugeben. Und auch Christine Rieger aus Boll bestätigt, dass das Angebot der Meßkircher Bücherei klasse hat. "Ich finde immer was, wenn ich herkomme." Und dann gebe es da noch einen ganz besonderen Service: "Frau Bitzer weiß, dass ich gerne historische Bücher lese und da legt sie mir auch dann oft ein passendes Buch zurück", freut es sie und sie sagt: "Das kriegt man in einer anderen Bücherei nicht."

Die Bücherei hat folgende Öffnungszeiten: Mittwochs 15 bis 17 Uhr und freitags 18 bis 19.30 Uhr. Kontakt über Telefon: 01 57/35 23 76 15.

Zahlen zur Bücherei

300 neue Medien werden pro Jahr gekauft

6928 Medien zählt die Bücherei insgesamt ihr Eigen

8358 Entleihungen wurden im vergangenen Jahr gezählt

1944 aktive Benutzer hat die Bücherei

10 Helferinnen zählt das Team um Bücherei-Leiterin Christa Bitzer

680 ehrenamtlich geleistete Stunden haben die Mitarbeiterinnen vergangenes Jahr für das Bücherei-Angebot aufgebracht. (mos)

Die zehn Lieblingsbücher

Die zehn besten Bücher aus Sicht des Meßkircher Bücherei-Teams im Bereich Schöne Literatur im Monat März sind die folgenden: