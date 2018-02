Stetten am kalten Markt "Bock-TV" bringt Stimmung in die Alemannhalle bei Zunftball

Der Ball der Bockzunft in der Alemannenhallte begann traditionell mit dem Scheiffele-Marsch und setzte sich dann mit einem höchst unterhaltsamen Programm fort, das das Publikum bei der Fasnets-Sause zu begeistern wusste.

Schade, dass der noch bis Mittwoch abgesetzte Ex-Bürgermeister Maik Lehn am Samstag in Frohnstetten und nicht beim Scheiffele-Ball in Stetten war. Nachdem durchgesickert war, dass das Ortsoberhaupt im nächsten Sommer Vater wird, hatten sich die Narrenratsmitglieder Gedanken über einen Junggesellenabschied für ihren Bürgermeister gemacht. Herausgekommen ist ein ganzer Programmpunkt. Der "Junggesellenabschied" führte natürlich in ein Etablissement mit Damen und Kerzenschein. Aber wie gesagt, davon bekam der vorübergehnd abgesetzte Schultes nichts mit.

Wenn der Scheiffele-Marsch die Halle füllt und sie ganz und gar den Böcken gehört, dann ist Scheiffele-Ball und damit einer der Höhepunkte der Bockstadt-Fasnet. Auch in diesem Jahr hatten die Narren wieder alles aufgeboten, was in Stetten zur Verfügung steht. In diesem Jahr wagten die Böcke sogar den Griff zur Technik. Das zweistündige Programm stand unter dem Motto "Bock-TV" und einige Marktfrauen fanden sich sogar als Astronauten auf dem Erdtrabanten wieder.

Das Programm war als Fernsehabend aufgebaut. Also vom Sandmännchen über Werbe-Clips bis zum mitternächtlichen Erotik-Film. Als spießiges Fernsehkonsumenten-Ehepaar und gleichzeitig als Conferenciers fungierten von der Balkon-Brüstung Lukas Graf und Carolin Ruf. Selbstverständlich war auch ein Computer im Einsatz. Der Abend begann aber ganz traditionsgemäß mit dem bereits erwähnten Scheiffele-Marsch und dem Einzug der Narren – Narrenkapelle, Narrenrat, Marktfrauen, Hudel-Ann, Johann Jakob Scheiffele, Zunftschäfer, Böcke und den Jungen und Mädchen des Jahrgangs 1998.

Jetzt war die spannende Frage: Der Bocktanz der Böcke und der Marktweiber forderte besonders mit seiner Choreografie den Böcken mit ihren Masken und dem warmen Häs einiges ab. Der Narrensamen unter Leitung von Martina Sieber brachte mit einem von Sieber gedichteten Text zum Discohit "YMCA" Partystimmung in die Halle. Dem eher höfischen Tanz folgten mit dem Zunftballett, den Ladykrachern vom Turnverein und dem der "Dance Revolution" von der Bockabteilung zwei Kracher, die ihre Akteure ins Schwitzen brachten und die Zuschauer zum Klatschen. Ein ganz besonderer optischer Leckerbissen war der Besuch von drei Marktfrauen auf dem Mond. Vor schwarzem Hintergrund in reflektierende Astronautenanzüge gesteckt, erkundeten die Astronautinnen das fremde Gelände, bis sie auf ein Mondmännchen trafen. Die Jahrgänger hatten dann die Tagesschau in einer besonderen Bock-TV-Version handzahm für die Alemannenhalle gemacht. Beispielsweise kamen die Stettener Narrenvereine zum Thema "Nahwärme" zu Wort.