Meßkirch/Sauldorf Bislang ein Bewerber für Pfarrerstelle in Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf

Es gibt einen Kandidaten für die vakante Pfarrerstelle in der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 18. April. Um Pfingsten soll dann die Entscheidung fallen.

Das ist eine gute Nachricht für die 6630 Gläubigen der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf: Es gibt einen Bewerber für die Stelle als Leiter der Seelsorgeeinheit. Seit der Verabschiedung von Pfarrer Karl-Michael Klotz am 15. Oktober 2017 ist die Pfarrstelle vakant.

Die Vakanz bedeutete sowohl für das Seelsorgeteam und auch Ehrenamtlichen Mehrarbeit. Dekan Christoph Neubrand übernahm als Pfarradministrator Leitungsaufgaben. "Es gibt einen Bewerber", bestätigt er am Freitag im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Noch laufe das Bewerbungsverfahren bis zum 18. April. Der Dekan hofft, bis Pfingsten Klarheit zu haben. Steht fest, wer Nachfolger von Klotz wird, werden zunächst die Pfarrgemeinderäte informiert, danach die Gläubigen der Seelsorgeeinheit im Sonntagsgottesdienst, schildert Neubrand die weiteren Schritte. "Ich gehe davon aus, im September zu 99 Prozent einen neuen leitenden Pfarrer zu haben", ist er zuversichtlich.

Christoph Neubrand ist leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen. Die Verwaltungsaufgaben in der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf habe er delegiert, der Verwaltungsbeauftragte habe ihn ebenfalls entlastet, schildert Neubrand. Und dennoch: "Man merkt es im Kalender, man merkt es an den Kilometern und auch die Gläubigen in Laiz."

Wichtig war Neubrand, dass während der Vakanz wenige Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit gestrichen werden. Neubrand ist froh, einen "schnellen Eingreifpuffer" in Laiz zu haben. Wenn an Pfingsten feststeht, wer der neue Leiter der Seelsorgeeinheit in Meßkirch-Sauldorf wird, bleiben dem Pfarrer noch zwei bis drei Monate Zeit, sich auf die neue Stelle und den Wechsel nach Meßkirch vorzubereiten.

"Eine Vakanzzeit ist nicht immer ein Makel, hat auch eine segensreiche Teilfunktion", unterstreicht der Dekan. Diese Zeit tue gut. In der Seelsorgeeinheit Meßkirch werden während dieser neue Strukturen geschaffen. "Wir arbeiten gut zusammen", lobt der Pfarradministrator die Zusammenarbeit mit allen. Zum andern mache sich auch bemerkbar, dass der Bedarf an Pfarrern größer ist, als dass Männer sich für die Berufung als Priester entscheiden. In der Erzdiözese Freiburg wurden 2017, laut Auskunft der Pressestelle der Erzdiözese, lediglich vier Priester geweiht. Der aus Indien stammende Pater Joseph Chovelikudiyil ist als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf tätig. Er gestaltete am vergangenen Sonntag den Erstkommuniongottesdienst in St. Sebastian Sauldorf, die Erstkommunionvorbereitung leistete Gemeindereferentin Sybille Konstanzer. Jeder sei froh, wenn die Arbeitsbelastung bald ein bisschen weniger werde, hofft Christoph Neubrand.

Die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf

Die Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf zählt 6630 Gläubige. Acht Jahre leitete Pfarrer Karl-Michael Klotz die Seelsorgeeinheit. Er wurde im Oktober 2017 verabschiedet und ist nun in Stühlingen im Dekanat Waldshut tätig. Die Seelsorgeeinheit wird während der Vakanz von Pfarradministrator Dekan Christoph Neubrand geleitet. Zum Seelsorgeteam zählen Gemeindereferentin Sybille Konstanzer, Kooperator Pater Joseph Chovelikudiyil und zwei Pfarrer im Ruhestand. (sah)