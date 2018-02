Meßkirch Bildungswerk erinnert an Otto Meckler

Mit mehreren Vorträgen und mit einer Ausstellung erinnert das Bildungswerk an das Wirken von Pfarrer Otto Meckler. Meckler widersetzte sich im Dritten Reich den Nationalsozialisten.

Meßkirch – Unter der Naziherrschaft gab es nicht nur die Mitläufer, sondern auch die, die Widerstand geleistet haben. Bildungswerkleiter Waldemar Gorzawski war es ein Anliegen, nach solchen Menschen in der Meßkircher Geschichte zu suchen. Und diese Suche, sagt er, dauerte nicht lange. Denn mit dem Meßkircher Pfarrer Otto Meckler sei er schnell auf ein solches positives Beispiel gestoßen. Und nicht nur das: Auch mehrere Vikare, die bei Meckler tätig waren, seien von dessen Beispiel beeinflusst worden, sagt Gorzawski. In Zusammenarbeit mit Ursula Seider und Helmut Weißhaupt sei in der Folge die Veranstaltungsreihe "Priester unter Nazi-Herrschaft – Der Märtyrerpriester Dr. Metzger, Pfarrer Meckler und andere mutige Priester unserer Heimat" entstanden, die eine Ausstellung sowie mehrere Vorträge umfasst und die in der kommenden Woche starten soll.

Anfangs sei er kritisch gegenüber Meckler gewesen, sagt Weißhaupt. Doch nachdem er sich näher mit dem Leben des Pfarrers befasst hatte, sei er beeindruckt gewesen, von dessen Beispiel. "Er war aufrecht, konsequent und immer sehr fair, nie polemisch. Und nachdem er 1941 aus drei Wochen Schutzhaft entlassen wurde, hat er weitergemacht." Meckler sei unerschrocken gewesen und habe dadurch als Vorbild für seine Vikare gewirkt. 13 Konflikte mit den Nationsozialisten seien aktenkundig geworden. "Aber das war sicher nur die Spitze des Eisbergs", stellt Weißhaupt fest. Und er gibt einige Beispiele: Am Jahrestag des Hitler-Putschs hätten alle öffentlichen Gebäude beflaggt werden müssen, doch auf Mecklers Weisung hin wurde die Bichtlinger Kirche nicht beflaggt. In seinen Schulklassen verlangte er den katholischen und nicht den Hitlergruß von seinen Schülern und als die Männer der SA am Volkstrauertag 1933 uniformiert zur Messe in die Kirche kommen wollten, sei Meckler einfach dort nicht dabei gewesen und konnte infolge dessen, auch keine Predigt halten.

Meckler habe nicht den großen Widerstand geleistet aber sein Wirken zeige doch, dass auch der kleine Widerstand sehr wohl möglich war. "Dabei fand ich es sehr interessant, wie oft Warnungen ausgesprochen wurden, ohne dass etwas passiert ist", stellt Weißhaupt fest. Die Nazis hätten sich folglich nicht getraut, sofort zu den härtesten Maßnahmen zu greifen. Und wie beliebt und in welchem hohem Ansehen der Geistliche bei den Gläubigen der Stadt stand, habe sich bei seiner Beerdigung im Jahr 1944 gezeigt. Denn obgleich gegen den Willen der braunen Herrscher, habe eine große Menschenmenge den Sarg von Otto Meckler von der Stadt hinauf zum Friedhof begleitet, wo er seine letzte Ruhe fand und wo noch heute das Grab des Pfarrers ist.

Gorzawski verweist darauf, dass das Wissen um die Haltung Mecklers in Meßkirch weitgehend in Vergessenheit geraten sei und er bedauert das. Stattdessen werde im Zusammenhang mit Bischof Conrad Gröber, der ausgewiesenermaßen förderndes Mitglied der SS war und das in einer Zeit, in der seine Priester schikaniert und umgebracht wurden, darüber diskutiert, ob der nun "Mitläufer, Halbnazi oder Nazi" war. Dabei beschäftige ihn mit Blick auf Meckler, an den im Stadtbild lediglich ein Straßenname im Neubaugebiet erinnert, doch viel mehr die Frage: "Wieso verstecken wir unsere großartige Helden?"

Die Ausstellung: Sie geht von Freitag, 2. März, bis Samstag, 24. März, und ist dienstags bis freitags von 18 bis 20 Uhr und an den Wochenenden, 15 bis 18 Uhr, im Herz-Jesu-Heim zu sehen. Die Ausstellungseröffnung ist am 2. März um 19 Uhr.

Vortragsprogramm: Freitag, 2. März, 19.30 Referat von Helmut Weißhaupt zum Thema: "Meßkircher Priester im Konflikt mit dem Nationalsozialismus"; Samstag, 10. März: 19.30 Violin-Konzert mit Mechthild Placke und Johannes Grütter (Bodenseesymphonieorchester) im Haus der Musik; Mittwoch, 14. März: 19 Referat von Dr. Christian Heß, Regens des Erbischöflichen Priesterseminars Freiburg, über Dr. Max Metzger und seinen Friedenskreis; Freitag, 23. März: 19.30 Referat von Sibylle Probst-Lunitz (Radolfzell: Verfolgte Pfarrer aus dem Hegau (darunter die in Yad Vashem geehrten Pfarrer August Ruf und Eugen Weiler); Samstag, 24. März, Abschlussdiskussion mit Zeitzeugen unter Leitung von Dr. Werner Fischer. Uhrzeit noch nicht bekannt. (mos)

Die Verleihung des Ehrentitels „Gerechter unter den Völkern“ erfolgte posthum

Dies waren die Geistlichen um Otto Meckler, die von diesem in ihrem Wirken beeinflusst worden waren: