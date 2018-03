Meßkirch Bei den Handballern des TV Meßkirch hat der Nachwuchs Priorität

Sie bewegen Meßkirch: Die Handballabteilung des TV Meßkirch setzt voll auf Jugendarbeit und damit auf die Zukunft des Vereins.

Wuselig geht es freitagnachmittags in der Stadthalle zu. Dann trainieren hier etwa 16 Mädchen und Jungen, im Alter von sieben bis acht Jahren: die F-Junioren der Handballabteilung des Turnvereins Meßkirch (TVM). Jugendtrainer Peter Held kümmert sich um sie. Auch die Minis, etwa zehn Kinder unter sieben Jahren, sind mit ihren Trainerinnen Ella Held und Anna Gassen in der Halle. Sie haben sichtlich Spaß bei Bewegungsspielen, beispielsweise dem Bewältigen eines Hindernisparcours. Hier zählt vor allem Geschicklichkeit, bevor es dann mit Geschrei immer wieder zu einer kurzen Pause an die Trinkflaschen geht.

"Oberste Priorität hat die Jugendarbeit": Diesem Motto haben sich die Verantwortlichen der Handballabteilung schon seit Längerem verschrieben. So auch Bernd Dörfelt, der zusammen mit Andreas Gasser und Erwin Schmid seit einem knappen Jahr die Abteilung leitet. "Als man mich fragte, hat mich die freundschaftliche und familiäre Atmosphäre im Turnverein dazu bewegt, Verantwortung in der Abteilung Handball zu übernehmen", erzählt Dörfelt. Das Heranführen von Kindern und Jugendlichen an diese Ballsportart sei von existenzieller Bedeutung für die Zukunft des Vereins, sagt er.

"Bei den F-Junioren steht nicht das pure Training des Handballspiels im Vordergrund", stellt Jugendtrainer Peter Held fest: "Uns ist es wichtig, dass sie Spaß haben. Das gelingt uns mit Spielen aller Art, auch solchen, die mit Handball nichts zu tun haben." Natürlich wird der Nachwuchs dabei behutsam an das Handballspiel und dessen Regeln herangeführt, beispielsweise mit der Teilnahme an vereinzelt ausgeschriebenen Turnieren, berichtet Held.

Für Bernd Dörfelt, den ersten Abteilungsleiter, liegt die Faszination des Handballspiels in der Schnelligkeit und Spannung, wobei oftmals bis zum Schlusspfiff nicht feststeht, wer das Spiel gewinnt. "Noch in der allerletzten Spielminute kann so viel passieren, dass eine bis dahin herausgespielte Führung immer noch kippen kann", sagt Dörfelt, der auch einen Traum hat: "ich wünsche mir, dass wir eines Tages wieder jährlich das Handball-Blitzturnier spielen werden, welches bis zum Jahr 1999 dank der Teilnahme zahlreicher hochklassiger Mannschaften aus nah und fern für die gesamte Stadt ein herausragendes Großereignis war."

Die Handballabteilung des TV Meßkirch mit etwa 300 Mitgliedern existiert seit 1946. Die Abteilung besteht derzeit aus knapp 200 Mitgliedern, die aktiv den Handballsport betreiben, davon etwa 30 Jugendliche, die in einer Handballspielgemeinschaft zusammen mit dem TV Pfullendorf den Reiz dieses Sports erleben: der HSG Oberer Linzgau mit insgesamt 70 Jugendlichen.