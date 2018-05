Meßkirch Bei Unfall Motorradfahrer schwer verletzt: 22-Jährige muss Strafe zahlen

Wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilte das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Elisabetta Carbotta eine 22-jährige Verkäuferin zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro (25 Tagessätze à 20 Euro) und zu einem Fahrverbot von einem Monat. Die junge Frau hatte bei einem Unfall einen Motorradfahrer schwer verletzt.

Aus der von Staatsanwalt Daumüller verlesenen Anklage ging hervor, dass die junge Frau am 22. Juli 2017 auf der Landesstraße 212 zwischen Meßkirch und Pfullendorf mit ihrem Auto in einer Linkskurve auf die andere Fahrbahnseite geraten und dort mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen war. Der Aufprall war so heftig, dass der aus Wurmlingen stammende Biker zahlreiche Knochenbrüche erlitt und nach einem Krankenhausaufenthalt noch 14 Wochen krankgeschrieben war.

Einspruch gegen Strafbefehl

Das Amtsgericht Sigmaringen hatte gegen die Unglücksfahrerin einen Strafbefehl verhängt, gegen die junge Frau mit ihrem Anwalt Einspruch eingelegt hatte. Dem Gericht berichtete die Angeklagte, dass sie den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer sehr wohl gesehen habe. Sie sei jedoch der Meinung gewesen, dass sie mit ihrem Auto auf der richtigen Fahrbahnseite gewesen sei. Richterin Carbotta wies die junge Frau jedoch mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass ein Gutachter zu dem Ergebnis gekommen sei, dass sie mit ihrem Auto auf der falschen Seite gefahren sei.

Lautstarke Vorwürfe am Unfallort

Die Angeklagte schilderte den Unfallverlauf weiter, wonach sie zunächst einen Schlag gehört habe, dann sei ihr linker Außenspiegel weggeflogen. Sie habe nach dem Unfall sofort angehalten und sei zu dem verunglückten Motorradfahrer gelaufen, der mit seiner Maschine in einer Wiese gelegen sei. Als sie dort angekommen sei, habe ihr der Motorradfahrer heftige, lautstarke Vorwürfe gemacht. Sie schloss ihre Aussage mit dem Hinweis, sie wisse nicht, warum sie auf die andere Seite gekommen und wie es zu dem Unfall gekommen sei.

Fünf Brüche im Fuß

Der als Zeuge geladene Motorradfahrer berichtete dem Gericht, dass ihm die Angeklagte schon auf der Mittellinie entgegengekommen und dann immer weiter auf seine Seite gekommen sei. Durch den Zusammenstoß sei er mit seiner Maschine nach rechts in eine Wiese geschleudert worden. Durch den Aufprall habe er trotz vollständiger Schutzkleidung (Leder-Komi, Schutzhelm Motorrad-Schuhe und Handschuhe) allein fünf Brüche im Fuß und neben weitere Verletzungen auch einen offenen Bruch am Zeh erlitten. Nach wie vor habe er beim Gehen noch Schmerzen im Zeh.

7000 Euro Totalschaden

Seine Vorwürfe gegen die Unfallfahrerin begründete er mit seiner Wut darüber, dass ihm an der Unfallstelle zuerst der Vorwurf gemacht worden sei, dass er am Unfall schuld sei. Seine Maschine habe Totalschaden in Höhe von 7000 Euro gehabt, der zwischenzeitlich von der Versicherung reguliert worden sei.

Staatsanwalt: Biker nicht zu schnell unterwegs

Staatsanwalt Daumüller wies in seinem Plädoyer darauf hin, dass der Biker mit zulässiger Geschwindigkeit gefahren sei. Dennoch sei der Unfall für ihn nicht vermeidbar gewesen. Der Verteidiger der Angeklagten wies eindringlich darauf hin, dass seiner Mandantin der Vorfall sehr leid tue und sie auch bereit sei, die Konsequenzen zu übernehmen. Eine Geldstrafe würde jedoch genügen, um auf seine Mandantin einzuwirken. In ihrem letzten Wort erklärte die Angeklagte: „Es tut mir wirklich sehr leid, was passiert ist“.

Richterin: Sachverhalt ist klar

Das Gericht verurteilte die Angeklagte zugunsten der Staatskasse und einem Fahrverbot für die Dauer von einem Monat. Hinzu kommen die Kosten des Verfahrens. In ihrer Urteilsbegründung verwies Richterin Carbotta darauf, dass der Sachverhalt feststehe. Zugunsten der Angeklagten habe sie berücksichtigt, dass sie sich bisher nie etwas zu Schulden habe kommen lassen und es ihr sichtlich leid getan habe, was passiert ist. Die Verletzungen des Motorradfahrers seien immerhin erheblich gewesen und das Ganze sei auch ein grober Verkehrsverstoß gewesen. Ein Fahrverbot sei daher unumgänglich gewesen. Einen Monat halte sie jedoch ausreichend, weil man hier auf dem Land wohne, wo jeder den Führerschein brauche.