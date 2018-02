Meßkirch Bauherrentage mit größerem Angebot

Die Meßkircher Bauherrentage am Samstag, 24. Februar, werden in einem größeren Umfang als bisher stattfinden. Die Stadtverwaltung Meßkirch und zwei weitere Firmen sind bei den Bauherrentagen im Gewerbegebiet in Heudorf dieses Jahr erstmals mit dabei.

"Welche Gewerke passen noch zu den Themen Bauen und Umbauarbeiten?" Diese Frage, sagt Stefanie Alber vom Organisationsteam der Firmen im Gewerbegebiet West an der Bundesstraße bei Heudorf, habe man sich dieses Jahr gestellt. Das Ergebnis: Die Stadtverwaltung Meßkirch wird mit von der Partie sein und ihr Angebot an Bauflächen für den privaten und für den Gewerblichen Bereich in den Räumen der Firma Alber vorstellen. Natursteine Lang werde sein Angebot in den Räumen der Firma Keller präsentieren und Mitarbeiter des Zaunteams seien dieses Jahr ebenfalls mit von der Partie und präsentierten sich bei der Firma Nabenhauer, berichtet Alber.

Industriepark voll erschlossen

Vorbereitet worden sei für den Tag, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ein Vortragsprogramm, dessen Inhalte zum Angebot passen sollten. Die Eröffnungsrede werde dieses Jahr Bürgermeister Arne Zwick um 9 Uhr bei der Firma Alber halten. Danach gehe es bei der Firma Alber, der Firma Nabenhauer und der Firma Keller mit den informativen Vorträgen weiter.

Wie Anna-Maria Merz, Wirtschaftsförderin der Stadt Meßkirch sagt, beteilige sich die Stadt dieses Jahr angesichts der guten Entwicklung im Baubereich an der Firmen-Aktion in Heudorf. Mit Blick auf den in Heudorf gegenüber dem Gewerbegebiet entstehenden interkommunalen Industriepark sagt Merz, dass sich die Nachfrage dort derzeit gut entwickelt habe. Es gebe Interesse sowohl von größeren wie auch von kleineren Firmen. Etwas Konkretes lasse sich dazu indes momentan noch nicht sagen. Die Planungen für die Anbindung des Industrieparks an die Bundesstraße sehe vor, dass die Arbeiten bis Ende März abgeschlossen sein sollen.

"Dann ist der Industriepark so wie geplant voll erschlossen." Und auch diese Entwicklung sei mit ein Grund dafür gewesen, weshalb sich die Stadtverwaltung in diesem Jahr an den Bauherrentagen beteiligt.