Meßkirch Band Hiss: Kein anderer spielt so die Polka

Die Band Hiss ist seit 20 Jahren weihnachtlicher Stammgast im Meßkircher Schlosskeller

Meßkirch (imi) Wer die Band Hiss ist, braucht man in Meßkirch nicht mehr zu erklären, denn seit über 20 Jahren bringen sie die Tex-Mex-Polka hier auf die Bühne und sorgen für gute Laune. Sie sind schlichtweg Kult und passen ideal zum urig-gemütlichen Ambiente des Meßkircher Schlosskellers. Wie immer waren alle begeistert: von der markigen Stimme, dem Akkordeon und der abgebrühten Coolness von Stefan Hiss, von seinen Musikern und der Tex-Mex-Polka, die von Abenteuern, wildem Leben, harten Männern erzählt, die sich nur von manchen Frauen in die Knie zwingen lassen.

Man möchte jubelnd zustimmen, wenn Stefan Hiss singt "hab auf die harte Tour gelernt, dass keiner so wie ich die Polka spielt". Die Zuhörer wippen, singen und schunkeln sogar. Sie sind gepackt von den schnellen Rhythmen, den schwarzhumorigen Texten und der Spielfreude der Musiker. Vor allem Michael Roth bekommt mit seinen außergewöhnlichen Mundharmonika-Soli stets tosenden Applaus.

Die Zuhörer fühlen sich mitgenommen auf die Reise der Weltenbummler, auf stürmische See, in der die Wellen das Schiff umtosen, zu den Walfängern ("keiner von uns kam je zurück") oder in die Weite der Taiga, in die Arme der wunderschönen Laila.

Nichts schreckt die vier Abenteurer zurück, nicht einmal der Tod, denn der soll ein Fest sein ("Tanzt an meinem Grab") und ein Ort der Freude ("Hebt euer Glas und trinkt auf die Toten, singet und tanzet und lacht"). Sie luden schon jetzt alle zu ihrer Beerdigung ein. "Etwas zu trinken müsste ihr aber mitbringen", kündigte Stefan Hiss an, denn es handle sich um eine schwäbische Selbstversorger-Beerdigung. Allein die Heimat scheint furchterregend ("Begrabt mich bitte nicht in der Heimat").

Die Musiker und die Besucher hatten viel Vergnügen an diesem Abend und ließen sich von der schwungvollen Tex-Mex-Polka, den Blues-Klängen und den Ausflügen in den Orient mitreißen. Ein Besucher aus Bingen war das dritte Mal bei Hiss. Ihm gefällt besonders die "Coolness" von Frontmann Stefan Hiss und sein Akkordeonspiel. "Ich freue mich schon auf das nächste Jahr", versichert er.