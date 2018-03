vor 2 Stunden SK Meßkirch B 313: Fahrerin verursacht beim Abbiegen Unfall

Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B 313 an der Abzweigung nach Rohrdorf.