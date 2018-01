Meßkirch Ausstellung in der Staatsgalerie: Die Meßkircher sind stolz auf ihren Meister

Eine Gesamtschau in der Stuttgarter Staatsgalerie widmet sich dem "Meister von Meßkirch". Vier Meßkircher erzählen, warum ihnen die Ausstellung so wichtig ist.

Meßkirch – Noch nie war Meßkirch so präsent in Stuttgart. Überall, an Litfaßsäulen und Plakatwänden, sieht man den Schriftzug "Meister von Meßkirch" und blickt auf ein Bild, das den Meßkirchern allzu vertraut ist, weil sie es aus ihrer Stadtkirche St. Martin kennen: Die Anbetung der Heiligen Drei Könige. Es ist die Mitteltafel des ehemaligen Hochaltarretabels in der St.-Martin-Kirche, das um 1535/40 entstand. Es gehört zu den annähernd 200 Exponaten der Ausstellung in der Staatsgalerie in Stuttgart, die das Wirken des Meisters von Meßkirch beleuchtet. Um den besonderen, als prägegenreformatorisch zu wertenden Gehalt dieser Bilder herauszustellen, setzt die Staatsgalerie das Schaffen des namentlich unbekannten Meisters von Meßkirch in den Kontext seiner Zeit mit Werken von Künstlern wie Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien, Lucas Cranach d. Ä. und Albrecht Dürer. Die Meßkircher sind stolz darauf, dass der unbekannte Künstler, der nach ihrem Ort benannt ist, nun eine solch öffentliche Wertschätzung erhält, und vier von ihnen erzählen, warum:

"Für mich als Gästeführerin ist es ein absolutes Muss, mir die Ausstellung anzuschauen", erklärt Gudrun Zimmer. "Ich freue mich auf die Führung mit der Kuratorin und erhoffe mir Informationen, die ich in mein Repertoire mit aufnehmen kann." Sie sei gespannt darauf, wie die Originale aussehen und welche Farbigkeit sie haben. "Der Meister von Meßkirch begleitet mich seit meiner Schulzeit im Progymnasium, als die Besichtigung der Kirche Pflicht war", beschreibt die Gästeführerin. Sie vermittle den Gästen gerne, dass ihn eine geheimnisvolle Aura umgebe, da keiner wisse, ob er nun Schüler von Dürer war und ob er eine bedeutende Werkstatt besaß. "Ich hoffe, dass das Bild einen adäquaten Rahmen erhält, wenn es in die Kirche zurückkommt, denn es gehört für mich zu den kunsthistorisch wertvollsten Gegenständen, die Meßkirch zu bieten hat."

"Ich bin gespannt auf die Gesamtschau der Werke, die es so noch nicht gab und so schnell nicht wieder geben wird", sagt Karl Hermann, stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender der Seelsorgeeinheit Sauldorf-Meßkirch. Er sei positiv überrascht über die wachsende Bedeutung, welche die Fachwelt dem Meister von Meßkirch zukommen lässt, dass sie ihn stark in die Schule von Albrecht Dürer und bei der Ulmer Schule verorte. Der umfangreiche Katalog mit interessanten Artikeln von namhaften Experten werde vermitteln, dass der Meister von Meßkirch zu den wichtigsten Malern des 16. Jahrhunderts zählt. "Das ist vor allem auch ein Mehrwert für die Stadt", fügt er an.

"Auffällig fand ich die außergewöhnliche Schönheit des Bildes", erzählt Diane Kopp von der Museumsgesellschaft von ihrem Eindruck, als sie die "Anbetung der Heiligen Drei Könige" zum ersten Mal sah. Es vermittle eine warme, freundliche, aber lebendige Atmosphäre. "Die Ausstellung ist für mich eine einmalige Gelegenheit, die Werke gesammelt zu sehen", erklärt sie."Es ist eine unglaubliche Geschichte, dass bei der Barockisierung der Martinskirche die Altarbilder auf dem Dachboden landeten und teilweise als Dielenbretter benutzt wurden", erklärt Kopp.

Die freischaffende Künstlerin Carola Riester wuchs in der Nähe der Martinskirche auf. "Für mich war sie damals die schönste Kirche auf Erden mit dem schönsten Glockenklang", beschreibt sie ihre Erinnerungen. Sie habe bereits damals wahrgenommen, dass die "Anbetung der Heiligen Drei Könige" sich von der Wand- und Deckenmalerei der Kirche abhob. Sie hätten die scharf konturierten Personen im Bild fasziniert, die frei im Raum stünden und sich trotzdem mit ihm verbinden. Das Bild habe etwas Entrücktes, Unerreichbares, Erhabenes. Dies erklärt sie sich durch die noch wahrnehmbaren gotischen Elemente und die durch strenge Kontur charakterisierten Menschen. In der Ausstellung möchte sie die Schönheit und Reinheit der Farben genießen, das edle Material und die starke Abgrenzung der Figuration durch gestochen scharfes Pigmentieren. Sie sei stolz darauf, dass der Künstler Meßkirchs Namen trägt, doch wünsche sie ihm eine Identifizierung, durch die er eine Identität bekomme.