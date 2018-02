Meßkirch Ausnahmen von der Altstadtsatzung

Technischer Ausschuss befasst sich mit zwei Gebäuden im Altstadtbereich: Zum Ortstermin trafen sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderats am Dienstagabend vor Ort am unteren Ende der Hauptstraße, um über die geplanten An- und Umbauten eines dort befindlichen Hauses zu beraten. Dabei ging es um Ausnahme von der Altstadtsatzung.

Der Antragsteller wollte an der zur Kanalgasse gewandten Seite, mehrere Balkone in Ständerbauweise errichten. Zudem sollte es im Dachgeschoss eine Vergrößerung und den Bau einer Dachgaube und einer Terrasse geben. Was die Balkone und die Terrasse betraf, gab es vonseiten der Ausschussmitglieder keinerlei Einwände. Es herrschte Übereinstimmung darin, dass diese Punkte problemlos genehmigt werden könnten, zumal die Terrasse von der Straße aus so gut wie nicht zu sehen sein wird. Auch was die Balkone betrifft, herrschte Einmütigkeit. Schließlich, so die Meinung, sei es nicht mehr zeitgemäß, in der Innenstadt ohne Balkon zu wohnen, und der Antragsteller erwähnte, dass es wegen der fehlenden Balkone oft zu einem Mieterwechsel gekommen sei.

Unterschiedliche Meinungen gab es hingegen bezüglich der Frage, ob das Dach teilweise auf zwei Meter herausgezogen werden dürfe, um für den obersten Balkon so einen Schutz vor Witterungseinflüssen zu erhalten. Bürgermeister Arne Zwick äußerte Bedenken. Die Abstimmung fiel mit drei zu vier Stimmen jedoch dahingehend aus, dass die vorliegende Planung umgesetzt werden kann und so Ausnahmen von der Altstadtsatzung erfolgen.

Beim zweiten Tagesordnungspunkt des Ausschusses ging es ebenfalls um die Altstadtsatzung. Hinsichtlich eines Hauses in der Grabenstraße konnte die Verwaltung berichten, dass der Eigentümer einen neuen Gestaltungsvorschlag ohne Tore in der Fassade eingereicht habe, obgleich es für die Tore eine Genehmigung gab. Einziger Haken aus Sicht der Altstadtsatzung sei, dass in dem Haus Plastikfenster verbaut würden. Es herrschte indes Übereinstimmung, dass für das Gebäude ein guter Kompromiss gefunden wurde und die Plastikfenster wurden so nicht weiter diskutiert, zumal sich der Inhaber bereit erklärt habe, Ziersprossen auf die Fenster zu kleben, informierte die Verwaltung.