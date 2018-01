Meßkirch Arbeiten des Heimatkünstlers Winfried Herrmann im Schloss

Im Schloss Meßkirch ist eine Ausstellung mit Arbeiten des Heimatkünstlers Winfried Herrmann eröffnet worden. Herrmann war 1994 verstorben. Die Ausstellung sei für sie nochmals eine "ganz emotionale Begegnung mit dem Vater", erklärte Tochter Viola Herrmann.

Meßkirch – Viele Freunde, ehemalige Wegbegleiter, Interessierte und natürlich die Familie Herrmann hat die Eröffnung der Ausstellung "Der Heimatkünstler Winfried Herrmann (1934-1994)" im Festsaal des Meßkircher Schlosses verfolgt. Zu sehen sind etwa 100 Arbeiten aus allen Schaffensphasen. Der Meßkircher Kulturhistoriker Armin Heim konnte aus schriftlichen Aufzeichnungen und seinen persönlichen Begegnungen mit dem Geehrten schöpfen, um den kulturell bewegten Winfried Herrmann vorzustellen. Die Pianistin Anna Walter und ihre beiden Schülerinnen Jana Zimmermann (9 Jahre) und Sofia Mazur (10 Jahre) untermalten die Vernissage.

"Winfried Herrmann war eine prägende Persönlichkeit", bekundete Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste. Er sei in Meßkirch omnipräsent gewesen: politisch, gesellschaftlich und kulturell. Er habe beispielsweise wesentlichen Anteil an der Gründung der Heidegger-Gesellschaft gehabt sowie an deren Entscheidung, den Geschäftssitz in Meßkirch zu belassen. Er dankte Armin Heim, der die Ausstellung im Turmzimmer des Schlosses entworfen und kuratiert hatte. Heim sorge dafür, dass die Meßkircher Geschichte nicht brachliege. "Nur wenn man Dinge präsentabel macht, gehen sie nicht verschütt", unterstrich Zwick die Wichtigkeit, die Geschichte der Stadt zu dokumentieren und zu zeigen.

Armin Heim beschrieb, dass Winfried Herrmann bereits in jungen Jahren Interesse für die Kunst gezeigt habe. Erste Impulse habe er durch den "Herrgottschnitzer" Stefan Vieracker in Meßkirch erhalten sowie durch seine späteren Kunstlehrer Lothar Rohrer und Gerhard Oehler. "Das Aquarell und der Holzschnitt waren die beiden Techniken, denen seine besondere Neigung galt und in denen er eine gewisse Meisterschaft entwickelte", führte Heim aus. Herrmann habe mit seinen Bildern auszudrücken versucht, "was ihn innerlich berührte und bewegte". Dabei dominieren in seinem Gesamtwerk zwei Motivkreise: Impressionen aus dem Urlaub sowie von der Heimat.

Stets habe es Winfried Herrmann zur Gestaltung gedrängt. Sein Wahlspruch lautete: "Kein Tag ohne Linie." Sein Sohn Benedikt Herrmann las eine Passage aus den Tagebüchern seines Vaters vor, die zeigte, dass sich dessen gestalterisches Wirken auch auf das Schriftliche erstreckte. Bewegt berichtete Benedikt Herrmann davon, dass er vor 40 Jahren zum ersten Mal mit seinem Vater gemeinsam auf der Bühne gestanden sei. Den väterlichen Part übernahm er nun selbst im Vorlesen des Tagebuchs, in dem der Vater über den Sinn und Unsinn reflektierte, Erlebtes aufzuschreiben. Solche Aufzeichnungen seien eine Mischung aus Wahrheitstreue und Fantasie.

Bewegend waren ebenso die beiden Klavierstücke "Moonlight Serenade" von Glenn Miller und "Yesterday" von den Beatles, die Anna Walter am Flügel interpretierte. Diese beiden Stücke hätte Winfried Herrmann unter anderem mitgenommen, wenn man ihn auf eine einsame Insel verbannt hätte.

Im Turmzimmer erwartete die Gäste die erste umfassende Präsentation der Arbeiten von Winfried Herrmann. Viele staunten darüber, was es dort zu sehen gab. "Für uns ist es schön, die Bilder in ihrer Vielfalt und Gänze hier zu sehen", beschrieb Tochter Viola Herrmann, denn die Arbeiten seien in der Familie und unter Freunden verteilt. Dem Heimatkünstler selbst habe nichts daran gelegen, mit seinen Bildern an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Eröffnung der Ausstellung sei nochmals eine ganz emotionale Begegnung mit dem Vater gewesen. Neben den Holzdrucken und Aquarellen sind in der Ausstellung auch Skizzenblöcke sowie Mal- und Druckutensilien von Winfried Herrmann zu sehen.

Turmzimmerausstellungen

Die Turmzimmerausstellungen, die Armin Heim konzipierte und zusammentrug, bieten einen Vorgeschmack auf das neue Heimatmuseum. Es soll im ehemaligen Notariatsflügel des Schlosses entstehen. Die erste Ausstellung startete 2011 zur 750-Jahr-Feier von Meßkirch. Sie stellte Besonderheiten des bestehenden Heimatmuseums heraus. Die Folgeausstellung befasste sich mit Meßkirchs Geschichte von 1806 bis 1914 und trug den Titel "Bürger, Bauern, Demokraten". In den Jahren danach stand erst das Vereinsleben der Stadt im Fokus, dann waren es die Komponisten und 2017 war es der Maler Anton Vogler.

Armin Heim, der das neue Heimatmuseum leiten wird, erklärte, für ihn sei es jedes Mal spannend, ob zu den jeweiligen Themen genügend Material zusammenkommt, um einen umfassenden Eindruck zu vermitteln. Gefragt seien vor allem Objekte, die aussagekräftig von einer bestimmten Zeitspanne oder von einem ausgewählten Aspekt erzählen.