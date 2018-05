Die Volksbank Albstadt nahm jüngst die Beratung ihrer Kunden per Video in den Filialen in Obernheim und Tieringen auf. Einen Bankberater in Fleisch und Blut gibt es dort seitdem nicht mehr. Das neue System läuft unter dem Namen "VR-Sisy". Sowohl bei der Volksbank Meßkirch wie auch bei der Meßkircher Sparkasse wird diese Technik derzeit indes nicht als eine mögliche Option gesehen.

Die neuen Technik komme nicht nur bei der Volksbank Albstadt zum Einsatz, sagt Martin Henkenius, Regionaldirektor der Sparkasse in Meßkirch. Er verfolge diese Entwicklung genau. Aber: "In unserem Haus ist derzeit nichts geplant in diese Richtung", stellt er fest. "Was in ein paar Jahren sein wird, kann ich heute aber nicht sagen." Auch bei der Volksbank Meßkirch gibt es keine Pläne, ein vergleichbares System zu "Sisy" in der Region einzuführen. So wie auch die Sparkasse unterhält die Volksbank in vielen kleinen Orten der Region noch ihre Filialen. Volksbank-Vorstand Karl Springindschmitten stellt fest: "Unsere ganz kleinen Filialen könnte 'Sisy' gar nicht ersetzen, weil es sich nicht rechnen würde." Um "Sisy" rentabel zu betreiben, brauche es größere Einheiten, stimmt Springindschmitten mit Henkenius in der Beurteilung dieses Punkts unter den gegebenen Vorzeichen überein.

Bei den Albstädter Genossenschaftsbänkern wird die Neurerung gepriesen. Durch die Video-Technik erhalte die Bank ihren Service im ländlichen Bereich nicht nur, sondern könne ihn sogar zeitlich noch ausweiten. "Unsere Kunden landen nicht in einem anonymen Call-Center, sondern sprechen online und interaktiv mit bekannten Gesichtern aus unserem Haus", beschreibt es Vorstandssprecher Robert Kling. Markus Reichenberger von der Albstädter Volksbank fügt hinzu, dass der Betrieb der Filialen in Tieringen und Obernheim betriebswirtschaftlich schwierig geworden sei und die Alternative zu Sisy die Schließung der Filialen bedeutet hätte. Auch andernorts wird die Technik bereits eingesetzt und gelobt, so bei der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau. Auch im Schwarzwald sind Kunden so schon per Videotechnik in ihren Dörfern in Kontakt mit einem Bankmitarbeiter in der nächstgrößeren Stadt. Die Servicelandschaft werde in fünf Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein, wird der dortige Volksbank-Vorstand Ralf Schmitt in einem Medienbericht zitiert.

Reichenberger sagt zu den ersten Erfahrungen mit "Sisy": "Wir haben eine gute Resonanz, speziell auch von älteren Kunden." Vorab seien bei Informationsveranstaltungen mehrfach Bedenken geäußert worden, das neuen System könne zu kompliziert sein. Doch das habe sich nicht bewahrheitet.

Die Vorsorgeberatung gibt es künftig direkt per Video-Verbindung So beschreibt die Volksbank Albstadt die neue Technik, die sie in zwei ihrer Filialen den Kunden anbietet und das sagt Karl Springindschmitten von der Volksbank Meßkirch zur Digitalisierung des Bankgeschäfts: Ein geschützter Raum beherberge das Video-Chat-System in den Filialen Obernheim und Tieringen. Zugeschaltet seien Bankkauffrauen und -männer aus dem Kundenservicecenter in Albstadt. Dadurch halte die Bank ihr komplettes Beratungsangebot in ihren Filialen auf dem Land. Sämtliche Dienstleistungen rund um Konten, Karten, Kredite, Daueraufträge und Depots über Geldbestellungen bis zur Beratung zu Vorsorge oder aktuellen Themen gebe es künftig direkt per Video.

Technische Kenntnisse seien nicht erforderlich. Ohne auch nur einen Knopf drücken zu müssen, sähen Kunden und Serviceberater einander und kommunizierten ohne technische Barrieren sofort auf Augenhöhe. Das unterscheide "VR-Sisy" von herkömmlicher Videoberatung am eigenen Rechner. Außerdem entspräche die Internetverbindung höchsten VR-Sicherheitsstandards.

Der interaktive Raum der Filialen sei schallgeschützt und so gestaltet, dass von außen sofort erkennbar ist, ob er belegt ist. Dafür sorge ein Sichtspalt am Boden. Durch Sehschlitze auf Augenhöhe hätten Kunden die gewohnte und sichere Bankumgebung im Blick. Am Video-Bankschalter sei ausreichend Platz, eine zweite Kamera übertrage mitgebrachte Unterlagen zum Berater und Geschäfte würden per Unterschrift auf einem digitalen Lesegerät besiegelt.

Die neue Videoberatung habe einen weiteren handfesten Vorteil: Die Servicezeiten in den Filialen würden sich verlängern. Die Kundenberater seien ohne Voranmeldung von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18 Uhr verfügbar. Ganz auf den Menschen werde indes auch dort nicht verzichtet: Der Filialleiter berate weiter zu allen Fragen rund um Immobilien, Bauen und Wohnen oder die Belange von Firmenkunden.

Auch wenn bei der Volksbank Meßkirch "Sisy" kein Thema ist, hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. "Die Hälfte unserer Kundschaft nutzt die digitalen Möglichkeiten", sagt Vorstand Karl Springindschmitten. Das sichere Bezahlen via Smartphone werde die Volksbank ihren Kunden voraussichtlich bis zum Jahresende ermöglichen. Doch auch wenn die Bank im Digitalen sehr gut unterwegs sei, wolle man allen Kunden, die das analoge Modell bevorzugten, weiter alle Möglichkeiten bieten. (mos)

„Unsere ganz kleinen Filialen könnte ‚Sisy’ gar nicht ersetzen.“

Karl Springindschmitten, Volksbank