Meßkirch Anklage wegen schwerer Körperverletzung: Mann beißt Kontrahent die Nasenspitze ab

Wegen schwerer Körperverletzung muss sich ein 54-jähriger Mann aus dem Raum Meßkirch vor dem Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richter Dorner verantworten. Der Mann soll am 29. Juni 2016 vor einer Bar in Meßkirch einem 28-Jährigen die Nasenspitze abgebissen haben.

Aus der von Staatsanwältin verlesenen Anklage ging hervor, dass sich das Opfer und der Angeklagte schon seit Jahren kennen. Nachdem die beiden Anwälte des Angeklagten das Schöffengericht darüber informiert hatten, dass ihr Mandant erst später Einlassungen machen werde, eröffnete das 28-jährige Opfer, das auch als Nebenkläger mit Anwalt bei Gericht vertreten ist, den Reigen der weiteren sieben Zeugen. Der Mann berichtete dem Gericht, dass ihn am Tat-Tag am frühen Abend ein Freund besucht habe, mit dem er zunächst zu Hause Bier getrunken habe. Gegen 23 Uhr habe man dann gemeinsam noch die Bar besucht und dort noch ein paar Whisky-Cola getrunken. Gegen Mitternacht sei dann der Angeklagte zusammen mit der Wirtin und deren Sohn von einer anderen Gaststätte hinzugekommen.

Nach Darstellung des 28-Jährigen habe ihm der Angeklagte "wieder einmal" eine Narbe auf der Nase gezeigt und ihm vorgehalten, dass er ihm diese Narbe vor Jahren zugefügt habe. Er wollte nach Hause und keinen Stress haben, sagte er Mann vor Gericht aus. Also habe er bezahlt und den Angeklagten nur noch aufgefordert: „Lass mich in Ruhe.“ Als er dann das Lokal verließ, sei ihm der Angeklagte gefolgt und habe ihm zugerufen: „Stopp, wir sind noch nicht fertig.“ Vor der Gaststätte habe er ihn dann angegriffen. Der Angeklagte habe ihn von hinten gepackt, den Arm um seinen Hals gelegt, ihn gewürgt, umgedreht und seine Nasenspitze abgebissen. Der Angeklagte habe gesagt: „Jetzt siehst du, wie das ist.“ Alles sei so schnell gegangen, dass er überhaupt nicht habe reagieren können. Im Anschluss sei er mit der blutenden Wunde mit dem Krankenwagen nach Sigmaringen ins Krankenhaus gebracht worden.

Völlig anders schilderten die ersten Zeugen den Ablauf. Der Gastwirt berichtete dem Gericht, das das Opfer schon bei seiner Ankunft betrunken gewesen sei und ihn mindestens zehn Mal aufgefordert habe, den Angeklagten „rauszuschmeißen“. Warum der 28-Jährige von ihm ständig verlangt habe, den Angeklagten aus dem Lokal zu werfen, konnte der Wirt nicht sagen. Er betonte jedoch ausdrücklich, dass das Opfer den Streit angefangen habe. Als dann das Opfer und der Angeklagte hinausgingen, sei er ihnen gefolgt. Doch beide hätten ihm gesagt, dass er wieder gehen könne. Dann habe er Schreie gehört, der 28-Jährige sei in die Gaststätte gekommen und habe gesagt: „Meine Nase ist kaputt.“ Der Wirt schloss seine Aussage mit dem Hinweis: "Draußen vor der Tür habe ich dann die Nasenspitze gefunden.“

Die Gastwirtin, die zusammen mit ihrem 18-jährigen Sohn und dem Angeklagten gegen 0.30 Uhr in die Bar gekommen war, sagte aus, dass der Angeklagte zuvor bei ihr auch Whisky-Cola getrunken habe, doch nur leicht angetrunken gewesen sei. Beim Eintreffen in der Gaststätte habe der 28-Jährige den Angeklagten ständig provoziert. Er habe den Angeklagten immer wieder ins Gesicht gegriffen und gesagt: "Diese Narbe ist von mir." Das habe sich der Angeklagte auch gefallen lassen, beide hätten sich danach immer wieder umarmt. Der 28-Jährige sei aggressiv gewesen, habe auch auf den Tresen geschlagen und zum Angeklagten gesagt: „Komm, wir gehen raus.“ Sie habe gesehen, wie der Angeklagte und sein Opfer zusammen hinausgegangen seien.

Ein weiterer Zeuge schließlich berichtete, dass er nach einer langen Reise aus dem Ausland nur noch für einen Absacker in die Bar gekommen war. Er bestätigte die Aussage der anderen Zeugen, wonach das Opfer dem Angeklagten in den Bauch geschlagen habe. Er habe auch gehört, dass der 28-Jährige in die Nase gebissen worden sei und gesehen, wie ihm der Wirt ein Handtuch gegeben habe.

Die Verhandlung wird am 21. November mit der Vernehmung weiterer Zeuge fortgesetzt.

Behandlung

Ärzte berichteten vor Gericht von den Verletzungen des Opfers. Ein Arzt der Abteilung Unfallchirurgie im Sigmaringer Krankenhaus erklärte, dass die Nasenspitze zunächst wieder angesetzt wurde. Doch man habe schnell erkannt, dass das Gewebe abstirbt und eine Nekrose entsteht. Zur Weiterbehandlung ging es nach Stuttgart ins Marienhospital. Ein Arzt berichtete über eine spezielle Nachbehandlung der teilamputierten Nase. Diese Re-Implantation der Nasenspitze sei jedoch immer „ein Wettlauf zwischen Gewebe anwachsen und absterben“, der bei diesem Patienten fehlgeschlagen sei. Man habe dann für die Operation an der Nase Gewebe von der Stirn genommen. Die beiden Narben an der Stirn werden dauerhaft bleiben. Zudem habe der Patient angegeben, dass der Luftstrom in der Nase nun bei ihm deutlich schlechter sei. Das werde sich auch nicht wieder geben, sagte der Mediziner.