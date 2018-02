vor 1 Stunde SK Meßkirch Angreifer trägt Platzwunde davon

Aus unbekanntem Grund hat am Montag, gegen 18.30 Uhr, ein Betrunkener in der Museumstraße einen 23-Jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchten, die Beteiligten bei dem sich anschließenden Gerangel zu trennen, und wurden dabei von dem 43-jährigen Angreifer ebenfalls angegriffen, teilt die Polizei mit.