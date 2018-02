Meßkirch Adlerplatz: Transporter fährt gegen Hauswand

Einen Schaden von rund 3000 Euro verursachte am Dienstag gegen 12.30 Uhr ein 19-jähriger Fahrer eines Transporters bei einem Unfall im Bereich des Adlerplatzes in Meßkirch.

Der Fahrer war vom Adlerplatz in Richtung Mühlenweg unterwegs und prallte an einem Durchlass aus Unachtsamkeit gegen die Hauswand, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Schaden, der dabei an der Wand des Gebäudes entstand, beläuft sich auf rund 1000 Euro. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand zudem ein Schaden, der sich auf rund 2000 Euro beläuft, teilen die Beamten weiter mit.