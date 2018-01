Meßkirch Ab 2. Februar gibt's das neue Narrenblättle

Närrische Redakteure haben den vollen Durchblick und arbeiten an den letzten Details der 62. Ausgabe des Narrenblättles.

In diesen Tagen verpassen die Redakteure der 62. Ausgabe des Meßkircher Narrenblättles in den Redaktionsräumen des Gmeiner-Verlages den Feinschliff. Genau wie das Motto der diesjährigen Meßkircher Fasnet lautet folgerichtig auch der Titel des neuen Narrenblättles: "nei g'schifft". Schmunzelnd durch seine überdimensionale Brille blickend, erklärt Chefredakteur Gernot Fischer: "Die CDU hat in den Sassenagegarten mit ihrem Antrag auf Anschaffung hochwertiger Spielgeräte für den dortigen Kinderspielplatz nei g'schifft." Daraufhin sei ein aufwendiges Abenteuerschiff aus Holz für den Spielplatz gebaut worden, auf welches sich die Katzenräte mittlerweile "auch eingeschifft" hätten, was ein Foto in der Mitte des Narrenblättle beweise, so der Chefredakteur. "Aber auch in den Bären hat es nei g'schifft", konstatiert Fischer. Im Übrigen passe dieses Motto für so manche Lebenslage, ergänzt er lachend.

60 Seiten stark ist das Heft, das trotz acht farbiger Seiten immer noch "mindestens" 3 Euro kostet und das erstmals auch das Foto einer Narrenmuttergruppe, bestehend aus 22 ehemaligen Narrenmüttern, zeigt. Erscheinungsdatum ist Freitag, 2. Februar. Wie gewohnt wird das Blatt an den Meßkircher Haustüren verkauft, wofür noch einige Narrenblattverkäufer gesucht werden. Interessenten melden sich am 2. Februar zwischen 11 und 12 Uhr bei der Druckerei Schönebeck oder ab 14 Uhr bei Elektro-Fecht.

"Nach der Fasnet ist vor der Fasnet," stellt Gernot Fischer fest, und so seien bereits jetzt wieder Beiträge sowohl in Reimen, Prosa oder auch nur in Form einer Notiz für die Saison 2020 erwünscht. Fischer: Das Blatt lebt vom Mitmachen.

Verkaufsstellen

Das Narrenblättle gibt es ab kommenden Freitag für "mindestens" 3 Euro hier: Buchhandlung Schönebeck, Elektro-Fecht, AXA Schank & Schank, Metzgerei Knoll, Sabine's Blumen am Stachus, Bücherei Hauff (Schnerkingen) und Metzgerei Alois Müller (Langenhart).