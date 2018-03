Meßkirch Ärzte sorgen für Gesprächsstoff

Die Sorge um die Hausarztversorgung im ländlichen Raum ist ein Dauerthema und auch in Meßkirch zeichnet sich Ärztebedarf ab, falls bestehende Praxen einmal schließen sollten. Freie Wähler-Gemeinderat Thomas Nuding brachte das Thema so in der Gemeinderatssitzung der vergangenen Woche zur Sprache und unabhängig davon wird es der CDU-Stadtverband bei seiner Jahresversammlung am kommenden Freitag thematisieren, wenn Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben, der dazu eingeladen wurde, zur regionalen Verteilung von niedergelassenen Ärzten sprechen wird.

So gibt es Mediziner, die ihre Praxen gerne an jüngere Kollegen übergeben würden, doch die scheuen sich davor. "In den nächsten Jahren werden landesweit 500 Praxen geschlossen", heißt es seitens der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Stuttgart. "Das ist ein klarer Einschnitt, der sich regional unterschiedlich auswirken und der zu Einschränkungen führen wird", sagt Kai Sonntag, Sprecher der KV. "Dass das ein lokales Politikum ist, ist klar." Gemeinderat Nuding schlug in der vergangenen Woche vor: "Warum geben wir Ärzten keinen 50-Prozent-Nachlass auf Bauplätze?" Und Christa Golz, Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, erinnert sich daran, dass es Überlegungen gab, das ehemalige Postgebäude durch die Stadt zu kaufen und darin ein Ärztehaus einzurichten, wobei die Stadt die Praxen dann an die Mediziner hätte vermieten sollen. Doch solche Überlegungen stehen aktuell nicht zur Debatte und Bürgermeister Arne Zwick machte in der Gemeinderatssitzung deutlich, dass er nicht viel davon hält, das städtische Gesundheitsangebot durch Lockangebote an Ärzte aufrecht zu erhalten: "Ich kaufe mir einen Arzt ein, das kann es nicht sein." Wer wolle schon einen Überbietungswettbewerb der Kommunen. Dabei, hielt er fest, würden Anreize auch nicht sicher helfen, da es die betreffenden Ärzte oft einfach nicht auf dem Markt gibt.

Entspannung frühestens in 15 Jahren

Diese Sicht bestätigt auch KV-Sprecher Sonntag. "Es gibt weniger Ärzte, die ins System reinkommen als rausgehen. Und von denen, sind noch weniger bereit, sich selbstständig zu machen und noch weniger sind bereit, alleine zu arbeiten." In einer typischen Niederlassungsberatung wünsche sich der junge Arzt eine Praxis, in der er als Angestellter zu geregelten Zeiten arbeiten kann. Zudem gebe es immer mehr Frauen in dem Beruf und wesentlich mehr Ärzte als früher möchten Teilzeit arbeiten, weiß er. Einen Hebel, um kurzfristig dieser Entwicklung gegenzusteuern, gebe es nicht. "Es gibt eine Reihe von Faktoren in der Verantwortung unterschiedlicher Beteiligter und was dazu kommt, sind die langen Wirkungszeiträume." Er gibt ein Beispiel: Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Numerus Clausus, gehe es im neuen Koalitionsvertrag einer etwaigen neuen Großen Koalition auch um mehr Studienplätze für Medizinstudenten. Wenn das, abgesehen davon, dass die Ausbildung Ländersache sei, so wie geplant zustande kommt, werde der erste Arzt, der dank dieser Neuregelung helfen kann, die Situation zu entspannen, aber frühestens in 15 Jahren auf dem Markt sein. Denn solange dauere die Ausbildung.

Auch wenn es in Zukunft weniger Hausärzte geben wird, müsse anerkannt werden, dass die Versorgung in Baden-Württemberg, verglichen mit anderen europäischen Regionen, paradiesisch sei. Und auch, wenn der Hausarztbesuch in die nächstgrößere Stadt führen werde, sei das noch so. Dass das bei den Bürgern indes ganz anders gesehen wird, sei ihm bewusst, sagt Sonntag.

Zwick gegen Ärzte-Bashing

Bürgermeister Zwick verweist noch auf eine andere Perspektive beim Ärztemangel. Die ständig umfangreicher werdende Bürokratie, die ein selbstständiger Hausarzt schultern muss, sei nicht geeignet, das Berufsbild attraktiver zu machen. "Ärzte wollen Menschen helfen und nicht verwalten." Deswegen dürfe man auch in kein Ärzte-Bashing verfallen, wenn Mediziner nicht in die Selbstständigkeit wollten oder ihren Beruf lieber im Ausland ausübten. In Zukunft, sagt Zwick, sollte es Verwaltungseinheiten geben, die am Besten gleich mehreren Praxen die Arbeit abnehmen und sie so für ihre eigentlichen Aufgaben entlasten.

Das sagen Bürger

Josef Hägele, Ringgenbach: Er habe noch seinen Hausarzt und daher sei er zufrieden. Aber andere Ärzte hätten aufgehört oder würden nur noch Privatpatienten behandeln und da hätten die Patienten ein Problem. "Wenn mein Hausarzt einmal aufhört, wird es auch schlimm." Die Versorgung auf dem Land sei generell schwierig. Und ganz schwierig werde es bei Fachärzten. "Manchmal schaut auch der Hausarzt für seine Patienten nach einem Termin und der muss sich nicht selbst darum kümmern. Das sind dann zwei Welten."

Ulrich Wichert, Mekirch: Dass die Arztversorgung nicht optimal ist, sei bekannt. Oft seien die Praxen überlastet und könnten keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Fachärzte wie Kinderarzt, Orthopäde oder Augenarzt fehlten. Kritisch sehe er auch die Regelung, dass wochenends für den Notdienst ans Krankenhaus nach Sigmaringen gefahren werden muss. Das sei natürlich eine Entlastung für die Ärzte vor Ort aber für die Patienten stelle sich mitunter die Frage, wer sie denn nach Sigmaringen fahren kann.

Claus Ketels, Meßkirch: Ärzte sollen sich nicht dort niederlassen können, wo sie wollen, sagt Ketels. Schlimm finde er, wenn es mitunter solch einen Andrang von Patienten gibt, dass sich die Schlange bis vor die Türe bildet. (mos)

