Tausende Gäste konnten an den vergangenen Tagen die Organisatoren der Musikkapelle Rengetsweiler bei ihrem Waldfest begrüßen. Aus kleinsten Anfängen heraus wurde das Waldfest zu einem Traditionsfest, das seit nunmehr 50 Jahren jährlich von den Rengetsweiler-Musikanten unter Mithilfe vieler freiwilliger Helfer und Freunden aus dem Dorf gefeiert wird.

Und so war es wieder proppevoll das große Festzelt, als am Samstagabend nach der Trachtenkapelle Hausen a. A. die Alpen-Mafia zur großen Lederhosen und Dirndl-Party aufrief. Ein super Stimmung, wie von vielen Seiten zu hören war, herrschte im Festzelt. Und Monika Huber, die Vorsitzende der Rengetsweiler Musikanten, erklärt, dass gleich zu Beginn der richtige Festtermin gewählt worden sei, als man sich auf das Wochenende rund um den Muttertag geeinigt habe. "Das ist auch ein besonderer Familientag, bei dem die Mütter von ihren häuslichen Aufgaben etwas befreit werden können, wie wir von der Besucherzahl her feststellen können", stellt sie mit Blick auf den gestrigen Sonntag fest. "Und unser Unterhaltungsprogramm legen wir immer dementsprechend so aus. Mit Blasmusik kommt man an diesem Tag besonders gut an, wie wir seit Jahren feststellen können."

Mit dem Musikverein aus Bottenau zum Frühschoppenkonzert und danach den Musikerfreunden aus dem benachbarten Wald sei Abwechslung zur Mittagszeit geschaffen worden. Zudem weise die Speisekarte beim Waldfestsonntag einige Spezialitäten – auch vegetarische – auf, sodass die ganze Familie für Stunden bei netter Unterhaltung beim Waldfest verweilen könne. "Eine große Rutschbahn und Hüpfburg sorgten bei den Kindern für Abwechslung und natürlich hat der Hammellauf am Nachmittag immer schon einen besonderen Zulauf." (Über das Ergebnis wird der SÜDKURIER noch berichten.)

"Es steckt wohl viel harte Arbeit hinter unserem Waldfest", sagt Monika Huber. "Aber wir haben auch Spaß daran und letztlich kommen viele positive Rückmeldungen, die uns im Verein den besonderen Ansporn geben, das Waldfest beizubehalten und mit neuen Ideen zu erfüllen." Idealismus zu zeigen sowie Geselligkeit und ein fröhliches Miteinander zu pflegen, das sei in den Dörfern sehr wichtig. "Obwohl", so die mahnenden Worte der Vorsitzenden, gebe es gegenüber früheren Jahren viele neue gesetzliche Vorschriften, die mit sehr Kosten verbunden seien und die den Veranstaltern das Leben erschwerten.

