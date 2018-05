Pfullendorf 30 Kilogramm Marihuana: Geständnis im Drogenprozess macht wenig Eindruck

Ein Geständnis und ein dennoch misstrauischer Staatsanwalt: Das ist eine Szene vom zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Hechingen. Hier müssen sich drei Männer aus dem Raum Pfullendorf wegen Drogenhandels "in nicht geringen Mengen" verantworten: 30 Kilo Marihuana sollten den Besitzer wechseln. Das Trio war im Rahmen einer Polizeiaktion am 29. November 2017 festgenommen worden. Mit Ausnahme des zwischenzeitlich aus der U-Haft entlassenen Fahrers befinden sich die mutmaßlichen Drogenhändler nach wie vor in Haft.

Die Polizei war den Angeklagten durch einen anonymen Hinweis auf die Spur gekommen. Nach monatelangen Ermittlungen unter anderem mit verdeckten Fahndern und V-Leuten schnappte die Falle der Polizei zu. Der Hauptangeklagte wollte seinen angeblichen Kunden 30 Kilogramm Marihuana verkaufen. Dieser Hauptangeklagte, bis dahin als Gastronom tätig, legte am zweiten Verhandlungstag ein Geständnis ab. Er gab wesentliche Teile der ihm zur Last gelegten Taten zu. Dazu gehören auch die beiden Probeverkäufe an die V-Leute und eine Autofahrt ohne Führerschein. Staatsanwalt Kalmbach wertete dieses Geständnis als widerspruchsvoll. "Darin", so sagte der Anklagevertreter, "wird doch nur zugegeben, was wir schon wissen."

Angeklagter räumt Kokainsucht ein

Der ehemalige Gastwirt und sein Verteidiger Peter Rusch wiesen in ihren Erklärungen aber schon die Richtung, in die die Verteidigungsstrategie gehen könnte. Der Angeklagte hatte schon am ersten Verhandlungstag eingeräumt, kokainsüchtig zu sein. In engerem Kontakt zu dem V-Mann sei er nur gekommen, weil er geglaubt habe, von ihm zehn Gramm Kokain kaufen zu können. Erst auf Nachfrage des V-Manns, ob er ihm eine Bezugsquelle für Marihuana nennen könne, sei er zum Verkäufer geworden. Zunächst handelte es sich bei den beiden Probekäufen um kleinere Mengen.

"Bin an dem Tag durcheinander gewesen"

Dann kam der große Deal mit den 30 Kilogramm. Noch am Tag vor der aus Sicht des Angeklagten misslungenen Transaktion habe er sich mit den verdeckten Ermittlern getroffen. "Ich habe einfach Angst bekommen": Mit dieser Feststellung begründete der 38-Jährige seinen Versuch, von der Aktion zurückzutreten. Die vermeintlichen Käufer hätten ihn aber mit Hinweis auf die bereits erfolgten organisatorischen Vorbereitungen dazu gedrängt, an dem ursprünglichen Plan festzuhalten. Außerdem, so bekundete der Beschuldigte, sei er an diesem Tag durcheinander gewesen, weil er Stunden vor dem Treffen am Stuttgarter Flughafen Kokain geschnupft habe.

Statt 30 Kilo Marihuana kamen 40

Der Angeklagte machte zwar keine Angaben über seine Bezugsquellen für das Marihuana. Allerdings habe er 40 statt der erwarteten 30 Kilogramm geliefert bekommen, so eine Darstellung vor Gericht. Die restlichen zehn Kilogramm fand die Polizei nach der Festnahme des Trios in der Wohnung des zweiten Angeklagten, eines 25-jährigen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, schon im Vorfeld des geplatzten Deals Marihuana verkauft zu haben, das er vom Hauptangeklagten bezogen haben soll. Auch er räumte einige der gegen ihn erhobenen Anklagepunkt ein. Als völlig ahnungslos präsentierte sich der dritte Mann. Er habe das Auto mit dem Marihuana nur auf Bitten des Hauptangeklagten auf den Parkplatz bei einem Pfullendorfer Baumarkt gefahren. Überhaupt, so gab er an, habe er nur gedacht, er solle mal wieder in der Wirtschaft des Hauptangeklagten aushelfen. Als er während der Fahrten für den Hauptangeklagten Zweifel bekommen habe, ob alles legal sei, schwieg er: "Ich hatte Angst zu fragen."

Verdeckter Ermittler muss vor Gericht aussagen

Zumindest einer der verdeckten Ermittler muss vor der Strafkammer aussagen. Das Stuttgarter Innenministerium stimmt der Aussage nur zu, wenn der Polizeibeamte verkleidet per Fernleitung in den Gerichtssaal zugeschaltet wird. Außerdem muss zum Schutz des Beamten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Die Verhandlung wird am 24. Mai ab 9 Uhr vor dem Landgericht Hechingen fortgesetzt.