Meßkirch 22-Jähriger schlägt Schaufensterscheibe ein

Mit einer eingeschlagenen Schaufensterscheibe endete ein Streit in der Nacht zum Sonntag, gegen 00.30 Uhr, zwischen zwei jungen Männern im Alter von 21 und 22 Jahren.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich ein handfester Streit, in dessen Verlauf der 21-Jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag versetzte und ihn anschließend aus seiner Wohnung warf, teilt die Polizei mit. Darüber geriet der 22-Jährige derart in Rage, dass er auf der Straße stehend eine Schaufensterscheibe einschlug. Hierbei zog er sich Schnittwunden am Arm zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.