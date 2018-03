vor 11 Stunden SK Meßkirch 150 Schweine sterben bei Stallbrand in Rohrdorf

Etwa 150 Schweine sollen nach Angaben der Polizei beim Brand eines Schweinestalls in Rohrdorf getötet worden sein. Das Feuer brach am Sonntag gegen 8.45 Uhr in dem Schweinestall in der Heinstetter Straße in Rohrdorf aus.