Mengen Zweckverband ins Leben gerufen

Kommunen gründen Gewerbe- und Industriepark Donau-Oberschwaben in Mengen. Der auserkorene Standort liegt entlang der Bundesstraße 32/311.

Vier Kommunen im Landkreis Sigmaringen, das sind die Stadt Mengen, die Gemeinden Hohentengen und Herbertingen sowie die Stadt Scheer, haben beschlossen, einen Zweckverband unter dem Namen „Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Donau-Oberschwaben (IGI DOS)" zu gründen. Damit streben sie gemeinsam eine gewerbliche und industrielle Entwicklung an verschiedenen Standorten entlang der überregional bedeutsamen Achse der Bundesstraße 32/311 an. Als Zielsetzung gilt, durch eine interkommunale Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung die Wirtschaft im Raum zu stärken und die Einwohnerzahlen nachhaltig zu stabilisieren.

Zur Unterzeichnung der Verbandssatzung haben sich die Bürgermeister Stefan Bubeck (Mengen), Peter Rainer (Hohentengen), Magnus Hoppe (Herbertingen) und Lothar Fischer (Scheer) mit ihren Stellvertretern im Rathaus Mengen getroffen. Bürgermeister und Gastgeber Stefan Bubeck nannte die Vereinbarung einen historischen Moment, dem ein jahrelanger Entscheidungsprozess vorausging. Das uneingeschränkte Einvernehmen aller Bürgermeister und Gemeinderäte hätte das Projekt forciert, fügte Bubeck hinzu. Er bedankte sich bei allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld. Bereits nach der ersten Sitzung sei er vom Gelingen überzeugt gewesen, berichtete Professor Lothar Zettler vom Büro "LARS consult" zu Beginn der Vorstellung des Projekts. Interkommunale Zusammenarbeit erzeuge gute Atmosphäre, bringe den Landkreis voran und Zweckverbände würden besser gehört, fügte Zettler an. Trotz fehlender Autobahnen sei die Lage der Gewerbeparks direkt an beiden Bundesstraßen von Vorteil.

Als weiteres Plus nannte er die Nähe der Eisenbahn mit Verlademöglichkeit am Bahnhof Mengen. Zum Gelingen gehören laut Zettler Vertrauen zueinander sowie Geduld und Ausdauer. Den Bürgermeistern riet er, die Gemeinderäte zusammenzubringen, umfassend zu infomieren und anzutreiben.

Bei den Verhandlungen zum Projekt war Kompromissbereitschaft Voraussetzung, sagte Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck. Die Gebiete entlang der Bundesstraßen bezeichnete er gar als die interessantesten im Landkreis. Obwohl die vier Kommunen mit etwa 22.000 Einwohnern nur 16,5 Prozent der Landkreisbevölkerung stellten, würden dort rund 30 Prozent des Gewerbesteueraufkommens generiert. Von den Betrieben, die überwiegend dem produzierenden Gewerbe angehörten, beabsichtigten 42 Prozent zu expandieren. „Diese brauchen Platz und bieten auch die meisten Arbeitsplätze“, schloss Bubeck.

Unter Nennung von Beispielen landkreisübergreifender Zweckverbände lobte Landrätin Stefanie Bürkle die Vereinbarung der vier Gemeinden. Hier wachse viel zusammen über Gemarkungsgrenzen hinaus. Standortvorteile sieht die Landrätin durch die Anbindung an der Hauptachse Ulm-Freiburg und Ravensburg-Stuttgart sowie am Flugplatz und der Eisenbahn.

Einen Baustein im Netz regionaler interkommunaler Gewerbegebiete würden die Bürgermeister mit dem Projekt liefern, sagte Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben. Für den in den kommenden Jahrzehnten erwarteten Bevölkerungszuwachs seien 1000 Hektar gewerbliche Fläche nötig. Man sei jetzt bereits an die Grenzen gestoßen. Klaus Burger, stellvertretender Bürgermeister in Hohentengen und Landtagsabgeordneter bemerkte, dass die Bildung des Zweckverbands den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg entspräche. Auch würden durch gemeinsame Gebiete Flächen gespart.

Zusammensetzung

Gesamtfläche des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets Donau-Oberschwaben umfasst etwa 100 Hektar. Darunter fallen auf die Gemarkung Herbertingen (Ost): 23,5 Hektar, auf die Gemarkung Hohentengen (Mitte): 39 Hektar, auf die Gemarkung Mengen (West): 37,5 Hektar.

Beteiligung am Zweckverband: Mengen 35 Prozent, Herbertingen: 28 Prozent, Hohentengen 25 Prozent, Scheer 12 Prozent.

Nicht alle Flächen gehören den Gemeinden. Zum Erwerb muss mit 100 Privateigentümern gesprochen werden. (rrm)