Mengen Wolfgang Bosbach läutet den CDU-Sommer ein

Der Bundespolitiker hält am Mittwoch, 5. Juli, in Mengen eine Wahlkampfrede im Festzelt bei der Ablachhalle. Musikalische Gäste sind das deutschlandweit bekannte Gesangesduo Anita & Alexandra Hofmann sowie die Musikkapelle Mengen.

Die CDU kündigt mit ihrer Mitteilung einen fulminanten Start in den Sommer an: der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach kommt auf Einladung seiner Parteikollegen Thomas Bareiß und Lothar Riebsamen am kommenden Mittwoch, 5. Juli um 17 Uhr ins Festzelt bei der Ablachhalle.



Bosbach zählt seit über 20 Jahren zu den profiliertesten und meinungsstärksten Politikern im Deutschen Bundestag. Er gilt als ausgewiesener CDU-Fachmann für innenpolitische Themen. Als ein Mann der klaren Worte und fröhlichen Töne versprechen sich die Christdemokarten von der Rede des Rheinländers ein sprachliches Feuerwerk.

Der 65-Jährige hatte vor einem Jahr erklärt, aus persönlichen Gründen nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen.

Den musikalischen Höhepunkt der Veranstaltung soll das deutschlandweit bekannte Gesangsduo Anita & Alexandra Hofmann liefern. Auch die Stadtkapelle Mengen dürfte für gute Stimmung sorgen. Alle interessierten Bürger können an der öffentlichen Veranstaltung teilnehmen.

Der freie Einlass in das 1000-Personen-Festzelt beginnt am 5. Juli ab 16 Uhr.