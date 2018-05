Mengen Mengen läuft am Sonntag bunt

Gymnasium der Fuhrmannstadt organisiert erneut Charity Run für soziale Zwecke im Landkreis Sigmaringen.

Zum achten Mal veranstaltet das Gymnasium Mengen einen Wohltätigkeitslauf rund um das Rathaus. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der Schule haben sich bereits in die Liste eintragen lassen und die Organisatoren hoffen auf viele zusätzliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer am kommenden Sonntag, 15. Oktober. Um 14 Uhr starten die ersten Läuferinnen und Läufer am Rathaus, die zweiten dann um 15.30 Uhr. Die Runde beträgt etwa einen Kilometer vom Start bis zum Zieleinlauf. Pro Runde ist ein Spendenbetrag von mindestens zwei Euro zu entrichten. Dazu machen sich die Einzelteilnehmer, Vereine oder Gruppen auf die Suche nach weiteren Sponsoren, die ihnen für jede gelaufene Runde einen Betrag garantieren. Dabei ist auch ein Aufteilen auf mehrere Sponsoren möglich.

Die Erlöse gehen zu gleichen Teilen an den Caritaskreisverband Sigmaringen für die Familienzusammenführung anerkannter Flüchtlinge, an das Bruder-Konrad-Haus in Sigmaringen für die medizinische Betreuung Obdachloser und an die tiergestützte Therapie für junge Menschen mit Behinderung auf dem Bauernhof Göhring in Mengen-Rulfingen.

Mehrere Gewerbetreibende haben außerdem Artikel gespendet, die bei der Preisverleihung gegen 18.30 Uhr für die am meisten zurückgelegte Rundenzahl, für die zahlenmäßig stärkste Läufergruppe unter demselben Namen, für den höchsten Spendenbetrag pro Runde sowie für das originellste Outfit zum Motto „Mengen läuft bunt“ vergeben werden.

Meldungen zur Teilnahme sind noch bis Samstag, 14. Oktober um 17 Uhr auf der Homepage des Gymnasiums möglich: www.gymnasium-mengen.de. Nachzügler haben die Möglichkeit, sich am Sonntag vor Ort zwischen 13 und 15.15 Uhr am Meldekopf im Sitzungssaal des Rathauses einzuschreiben.

Parallel zum Charity Run haben zahlreiche Geschäfte im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ihre Tore und Türen von 13 bis 18 Uhr für Beratung und Verkauf geöffnet. Da die Wetterprognosen angenehme Temperaturen verheißen, kommt sicher auch die Außengastronomie auf ihre Kosten.