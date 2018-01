vor 5 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Leibertingen Umzug: Narren schreiben Dorfgeschichte beim Narrentreffen südlicher Heuberg in Kreenheinstetten

Dieser Sonntag wird nicht nur in die Annalen der Waldgeister-Narren, sondern in die Dorfgeschichte Kreenheinstettens eingehen. Ein rundherum gelungenes Narrentreffen fand so am Sonntag seinen Höhepunkt.