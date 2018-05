Chor "Sing Out" bietet Konzert der Superlative in der Pfarrkirche von Leibertingen.

In der vollbesetzten Pfarrkirche St. Peter und Paul in Leibertingen hat der Chor "Sing Out" mit seinen 14 Liedtiteln erfreut. In über 90 Minuten brachten die 22 Sängerinnen und sieben Sänger unter Leitung ihrer Dirigenten Manuela Fischer und Christoph Widmer neue geistliche Lieder, Popsongs, Gospelgesänge und Musical Hits zu Gehör.

Vom Anfang bis zum Ende erzeugte der Chor eine besondere Hochstimmung bei den vielen Zuhörern, die bei einigen Hits zum Mitsingen und Mitklatschen eingebunden wurden. Begleitet wurde der Chor von der eigenen Band, mit Wolfgang Lipp an der Gitarre, Kerstin Biselli und Manuela Fischer wechselten sich am Keyboard ab. Beim Querflötenspiel erfreute Birgit Rauser mit gekonnten Soloeinlagen, ebenso gefiel Niclas Göggel am Saxofon mit einem meisterlichen Debüt. Am Schlagzeug überzeugte Uli Lipp. Liedtitel vom 20-jährigen Jubiläum im Jahr 2017 wie "One Moment in Time" und "An Tagen wie diesen", aber auch neues Liedgut standen auf dem abwechslungsreichen Programm. Mit dem Solostück "You raise me up" (Du ermutigst mich) überzeugten Dirigent Christoph Widmer und Ramona Striegel in einer Galavorstellung.

Zum Abschluss gab der Chor den flotten Gospelsong "We are goin down Jordan" zum Besten, das Publikum spendete stehende Ovationen. Natürlich gab es noch Zugaben und Spenden von den begeisterten Zuhören aus der Region.