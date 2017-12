Leibertingen Party im Bürgerhaus mit irren Folgen

Katholische Landjugend spielt in Kreenheinstetten vor vollem Haus. Nach der Premiere des Schwanks "Döner, Durst und Dosenwurst lobt Autor Bernd Gombold die Theatertruppe.

Kreeinheinstetten – Die Premiere des Schwanks "Döner, Durst und Dosenwurst" traf auf ein begeistertes Publikum. 322 Besucher füllten den bewirtschafteten Megerle-Saal im Bürgerhaus "Alte Schule". Unzählige witzige Pointen, sowie die Eigenheiten der Figuren sorgen für ständige Lacher im Publikum.

Verschiedene Lebenswelten treffen aufeinander und verhelfen so schon zu vielen Missverständnissen und Vorurteilen. Dazu kommt ein Polizist (Oliver Buck), der eigentlich nur an seine Pausen, Urlaub und Frühpensionierung denkt. Die Rollen wurden hervorragend von den Akteuren der Katholischen Landjugend (KLJB) ausgefüllt.

Die Fleischfachverkäuferin Edeltraud (Lisa Barthel) verwechselt ständig Wörter und Redewendungen. Sie hat an Körperfülle zu viel, was ihr am Geist eher fehlt. Der schräge Joe (Simon Stier) vom Tattoo- und Fitnessstudio Sundance verbessert sie. "Du bist hohler als ein Schokoladenhas", ist eine seiner unschmeichelhaften Einschätzungen. Die etwas ausgeflippte Gitti (Justine Kuhn) vom Friseurstudio Haircompany umgarnt den attraktiven Joe. Das Landwirtsehepaar Magda Häberle (Anja Braun) und Karl Häberle (Jan Philipp Gaa) suchen eine Frau für ihren altledigen Sohn August (Tim Schell). Karl preist ihn Edeltraud als eine Mischung von Einstein und Schwarzenegger an.

Der quirlige Erkan (Marco Blender) eröffnet zum Marktplatzfest sein Geschäft: "Sultan Döner & Pizza". In jugendlichem türkisch-deutsch spricht er eigentlich Klartext. Konflikte sind durch seine Kultur und Religion programmiert. Leonie Gerstner war im letzten Jahr noch Souffleuse. Nun überzeugt sie in der Rolle der Grundschulrektorin Gesine. Konflikte mit praktisch allen anderen liefern Motive für ihr Verschwinden beim Marktplatzfest. Die Party läuft total aus dem Ruder. Gesine und auch August werden vermisst. Keiner weiß, was passiert ist. Es wird Blut an Joes Hemd gefunden. Das große Messer von Edeltraud fehlt, wie auch der Dönerspieß von Erkan. Blutige Lockenwickler tauchen auf, das Auto von Gesine liegt im Straßengraben und die Dienstmütze von Heni ist drin wie auch Blutspuren und Blechteile vom Traktor von Häberle. Es gibt jede Menge Rätsel. Auf der Sonnenbank ist ein blutiger Kopf (vom Schwein) und bei Erkan hängt der Rest vom Schwein an einem Haken. Das kommt aber nicht gleich raus, da Erkan sich hierbei so aufregt, dass er es nicht genau mitteilen kann und die anderen meinen, es seien zwei Menschenleichen gefunden worden. Wie entsorgen? Klar: Dosenwurst.

Ermittlungen führen in Richtung Kapitalverbrechen. Auf die spannende Suche nach der Wahrheit können sich alle freuen, die am 5. Januar die zweite Vorstellung besuchen. Statisten sind Sophia Weber, Jenny Barthel, Lukas Schank, Samuel Rebholz, Mario Füssel und Simion Blender. Als Souffleusen sind Wendy Kuhn und Umut Akyürek im Einsatz.

"Die machen das gut", bemerkte Bernd Gombold, der Autor des Stückes gegenüber dem SÜDKURIER zufrieden. Er ist auch begeistert von der jungen Truppe. Nach der Vorstellung besuchte Gombold die Akteure auf der Bühne. "Ihr habt es gut gemacht!" Und "passt – macht weiter so!", waren die Kommentare. "Ihr werdet jetzt wohl feiern", vermutete Gombold und überreichte Anja Braun, der viermaligen bewährten Regisseurin, eine Tasche mit Getränken. Derzeit arbeitet Gombold an seinem neuen Stück „Nix Amore am Lago Maggiore“.

Theater

Die zweite und letzte Vorstellung der KLJB ist am 5. Januar im Bürgerhaus "Alte Schule" in Kreenheinstetten. Beginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Wer schon beim Titel des Stücks Hunger oder Durst bekommt, sollte sich rechtzeitig vor Beginn gut eindecken, denn es wird erst wieder in der Pause und nach dem Ende bewirtschaftet.