Leibertingen Osterhitparade: "Bariton in der Nacht" wird zum Siegertitel gewählt

Die Osterhitparade des Musikvereins Leibertingen war sehr gut besucht.

Die Osterhitparade des Musikvereins Leibertingen war wieder eine besondere musikalische Leistung der 40 aktiven Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Paul Löw. Dirk Henkenius, Vorsitzender des Musikvereins, konnte in der voll besetzten Turn- und Mehrzweckhalle viele befreundete Blasmusiker aus der ganzen Region begrüßen. Die Zuhörer erlebten einen dreistündigen Konzertabend. Das Programm war vielseitig. Die Musiker stellten zwölf neu einstudierte Musiktitel vor. Mit überwältigender Mehrheit wurde das Solostück "Bariton in der Nacht" zum Siegertitel gewählt.

Eine Glanzleistung auf dem Bartion zeigte Stefan Frick, begleitet auf dem Tenorhorn von Kathrin Löw. Gewinner bei der Auslosung war Konrad Bippus-Jäger aus Engelswies. Den zweiten Platz belegte ein imposantes Medley aus den USA mit "Simon and Garfunkel" – Gewinner wurde hier Tizian Hensler aus Bichtlingen. Auf Platz drei wählten die Besucher den "Maxglaner Zigeunermarsch" – hier hatte Silvia Rebholz aus Heudorf den richtigen Tipp abgegeben. Die drei Siegertitel waren am Schluss nochmals zu hören, die Gewinner durften dabei den Taktstock übernehmen, alle drei machten unter großem Beifall des Publikums dabei eine gute Figur.

Durch das Programm führten wieder sehr gekonnt Waltraud Kern, Hermann Link und Marc Riester. "Von uns für Euch" so das Motto der diesjährigen Hitparade wurde in einem Musikstück vorgestellt.

Die kleine Schmetterling-Polka war für das Klarinettenregister eine besondere Herausforderung. Beim African Groove überzeugten vier Musiker am Schlagzeug. Einige Polkas und Walzermelodien wurden mit Gesang begleitet. Die Sänger Siegfried Müller, Martin Henkenius, Paul Löw und Waltraud Kern erhielten Sonderapplaus.

Verdiente Musiker geehrt

Neben einigen Zugaben wurden vier verdiente Musiker von Egon Braun, dem Vorsitzenden des Blasmusikbezirks, ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40-jährige aktive Musikertätigkeit übergab er an Dirigent Paul Löw sowie an Ralf Braun (Flügelhorn) und Klaus Buck (Tenorhorn). Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre erhielt Carina Frick.