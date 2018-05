Leibertingen Ortschaftsrat will gefährliche Hofausfahrt am Ortseingang entschärfen

Ortschaftsrat will gefährliche Hofausfahrt am Ortseingang entschärfen

Das Kurvenstück an der Ortseinfahrt Kreenheinstetten von Rohrdorf her kommend und die damit verbundene Hofausfahrt waren Thema im Ortschaftsrat.

Die Anfrage eines Anliegers an der Landesstraße 196 war in der aktuellen Sitzung Thema im Kreenheinstetter Ortschaftsrat. Es geht um das Kurvenstück an der Ortseinfahrt Kreenheinstetten von Rohrdorf her kommend und die damit verbundene Hofausfahrt eben jenes Anliegers. Das Problem: Die Ausfahrt an dieser Stelle sei lebensgefährlich, stellte Ortsvorsteher Guido Amann zusätzlich aus eigener Erfahrung fest. Die Kurve ist schlecht einzusehen, da in der Mitte leicht überhöht und linksseitig zusätzlich Gebüsch die Einsicht beeinträchtigt.

Die Bitte des Anliegers wurde untermauert mit dem Protokoll einer einmonatigen Geschwindigkeitsmessung gegenüber des Grundstücks im Juni. Der Ortschaftsrat war erstaunt von dem Ergebnis: rund 15 000 Messwerte lagen vor. Bei knapp 70 Prozent der ermittelten Geschwindigkeiten hätten Bußgelder erteilt werden können. Kurz vor der Kurve steht das Ortsschild, hier gelten also 50 Stundenkilometer. Gemessen wurden aber Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten bis zu 108 Stundenkilometern.

Die Frage für die Räte: was tun? Verschiedene Möglichkeiten standen zur Diskussion: das Ortsschild weiter weg versetzen, einen Verkehrsspiegel anbringen, eine Tempo-30-Zone einrichten. Letztere Idee wurde sofort wieder verworfen, da das Amann zufolge nciht realistisch sei. Die anderen beiden Möglichkeiten schienen allen denk- und machbar. Doch die Verkehrsbehörde hat das zu entscheiden, der Ortsvorsteher wird im Auftrag des Ortschaftsrats die Anregung weiterleiten. "Die Verkehrslage ist dort echt lebensgefährlich", sagte er.