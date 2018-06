vor 7 Stunden Xaver Knittel Leibertingen Oldtimer-Treffen bei Anton und Alexander Biselli: Besucher können Traktoren, Autos und Motorräder bestaunen

Das Oldtimer Treffen in Leibertingen, organisiert von Anton und Alexander Biselli, war am Sonntag ein Erfolg. Schon am Morgen ratterten die Oldtimer – vor allem Traktoren – aus allen Himmelsrichtungen zum Festgelände. In der Reihenfolge ihrer Ankunft erhielten die Besitzer ein Präsent und Hinweisschilder über den Fahrzeugtyp, das Baujahr und den Eigentümer ihres Modells.