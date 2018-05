Leibertingen Jugendfeuerwehr wächst in zwei Jahren um das Dreifache

Die Jugenfeuerwehr Leibertingen schafft es, cool zu sein: Ihre Mitgliederzahl ist in den vergangenen zwei Jahren um das Dreifache gestiegen, auf jetzt 17. Warum ist das so? Die Wehr arbeitet mit der Grundschule zusammen, die Jugendwehr probt regelmäßig in allen Ortsteilen – und Bürgermeister Armin Reitze fährt die Nachwuchslöschkräfte schon mal persönlich von einer Jugendveranstaltung zur anschließenden Jugendfeuerwehrprobe.

Leibertingen-Kreenheinstetten – Das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Abteilungswehr Kreenheinstetten und ein Mannschaftstransportwagen der Leibertinger Abteilungswehr fahren an den Ortsrand von Kreenheinstetten. Erst nach dem Kommando der Gruppenführer öffnen sich die Fahrzeugtüren und die Feuerwehrleute der Zukunft entsteigen den Fahrzeugen. Die heutige Probe der Leibertinger Jugendfeuerwehr, zu der aktuell 17 Kinder und Jugendliche aus allen Ortsteilen gehören, findet bei Omnibus Janzen am Kreenheinstetter Ortsrand statt.

Bürgermeister fährt Nachwuchs persönlich zur Probe

14 Jugendwehrler sind heute dabei. Da in der Gemeinde parallel eine Veranstaltung zur Jugendbeteiligung stattfindet, fährt Bürgermeister Armin Reitze die Nachwuchslöschkräfte nach Abschluss der Veranstaltung höchstpersönlich zur Probe der Jugendfeuerwehr. "Die Jugendfeuerwehr hat bei uns einen enormen Aufschwung genommen in den vergangenen zwei Jahren. Dieses Jahr ist die Zahl schlagartig nach oben gegangen", freut sich Reitze.

Anna: "Mein Papa ist auch in der Feuerwehr"

In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr Leibertingen verdreifacht. Vier neue Mitglieder kamen allein dieses Jahr dazu. Die zehnjährige Anna aus Altheim ist seit ein paar Wochen Mitglied in der Jugendfeuerwehr, "weil mein Papa auch in der Feuerwehr ist". Sie findet Jugendfeuerwehr cool. Seit Februar ist der ebenfalls zehnjährige Nils aus Altheim mit dabei. "Mein Bruder ist auch in der Feuerwehr. Es hat mich interessiert, wie die Feuerwehr arbeitet", begründet er. Der zehnjährige Niklas aus Leibertingen meint: "Ich hatte einfach darauf Lust, wie die Feuerwehr Leben rettet." Er findet die Arbeit der Feuerwehr wichtig.

Bei dieser Probe unterstützen der 23-jährige Maschinist Matthias Moosmann und der frischgebackene Gruppenführer Fabian Steidle den Kommandanten der Feuerwehr Leibertingen bei der Probe. Moosmann erklärt, dass man den Jugendfeuerwehrlern Dinge anders beibringen müsse als den Großen. Das mache Spaß. Außerdem genießen die aktiven Feuerwehrler in den Augen des Feuerwehrnachwuchses einen hohen Stellenwert.

Ältere unterstützen Jüngere mit Tipps

"Wichtig ist, die Jugendfeuerwehrleute einfach an die Geräte zu lassen", erläutert Rainer Rudolf. In dieser Probe stehen die Knotenkunde und das Löschen eines Buschbrands im Mittelpunkt. Der Mastwurf, ein Knoten zur Befestigung einer Leine an einem Gegenstand, ist für einen Maschinisten der wichtigste Knoten. Heute übt Rainer Rudolf mit dem Feuerwehrnachwuchs auch die Knoten Zimmermannsschlag und Halbschlag. Der 17-jährige Matthias Müller ist einer der Dienstältesten in der Jugendwehr. Er bringt seine Erfahrungen ein und unterstützt die Jüngeren mit Tipps und Anleitung. Im November beginnt er mit der Grundausbildung für die aktive Wehr.

Der 14-jährige Lukas aus Kreenheinstetten ist bereits seit September 2017 in der Jugendfeuerwehr. "Als kleines Kind mochte ich schon immer die Feuerwehr. Sie waren die großen Helden für mich. Auch die Fahrzeuge faszinierten mich und dass sie Feuerwehrleute manchmal Mut beweisen müssen." Er will in der Jugendfeuerwehr Erfahrung für die aktive Wehr gewinnen. Weiterer Beweggrund für Lukas, in der Feuerwehr mitarbeiten, ist "Menschen zu retten". Neben den Proben stehen bei der Jugendwehr auch Aktivitäten im Vordergrund wie ein Besuch im Kletterpark, die Nacht der Jugendfeuerwehr und Fahrzeugwäsche.

Kontakt über das Rathaus, Telefon 0 74 66/9 28 20, und per E-Mail an feuerwehr@leibertingen.de

"Vermitteln Werte wie Kameradschaft und im Team zu arbeiten"

Rainer Rudolf, 53 Jahre, ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leibertingen und kommissarischer Jugendfeuerwehrwart.

Wie haben Sie die Jugendfeuerwehr attraktiver gemacht?

Wir veröffentlichen jede Übung im Gemeindeblatt mit dem Hinweis, dass die Kinder gern zur Übung kommen können, um zu schnuppern. Ein weiterer Faktor ist, dass wir durch die wechselnden Probenorte in den Ortschaften präsent sind. Und das Eintrittsalter in der Jugendfeuerwehr ist von zwölf auf zehn Jahre gesenkt worden.

Woher rührt der Aufschwung der Leibertinger Jugendfeuerwehr?

Aktuell haben wir 17 Jugendfeuerwehrleute, davon sind vier Mädchen. Das ist viel für eine solch kleine Gemeinde. Wir haben vor zwei Jahren alle Jugendfeuerwehrleute neu eingekleidet, das hat für zusätzliche Motivation gesorgt. Die Viertklässler der Wildensteinschule besuchen im Rahmen des Unterrichts regelmäßig die Feuerwehr und erhalten Informationen über Aufgaben und Organisation.

Wie unterstützen die Feuerwehrkameraden bei der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses?

Ich frage bei den Proben in den Ortschaften die jeweiligen Abteilungskommandanten um Hilfe. Sie gestalten auch mal ein Szenario für uns. Fester Stamm bei der Ausbildung sind Matthias Moosmann, Andreas Michelberger und ich.

Wie wichtig ist eine Jugendfeuerwehr?

Wir vermitteln in der Jugendfeuerwehr Werte wie Kameradschaft und im Team zu arbeiten. Wir haben regelmäßig Übertritte von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr.