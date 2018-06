03.09.2017 18:30 Hermann-Peter Steinmüller Leibertingen Highlandgames waren noch nie so nass

Galdiatoren haben auch mit Regen zu kämpfen, wegen rutschigem Boden und Hindernissen wurden einige Hindernisse aus der Wertung genommen. Erstmals seit drei Jahren war wieder eine Frau am Start, insgesamt waren 64 Gladiatoren in 32 Teams am Start.