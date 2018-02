Leibertingen Gemeinde speichert Daten in Rechenzentrum

Die Gemeinde Leibertingen gibt einen Teil ihrer Daten an das Rechenzentrum kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm. Hier werden die Informationen verarbeitet und gespeichert. Das ist für die Gemeinde günstiger als eine Verarbeitung im Rathaus, wie Bürgermeister Armin Reitze im Gemeinderat erläuterte. Das Rechenzentrum ist einer von drei Dienstleistern im Land, die sich im Sommer 2018 zu einem öffentlich-rechtlichen Zweckverband zusammenschließen wollen.

Leibertingen – Im Digitalzeitalter besteht der Mensch verwaltungstechnisch gesehen aus Daten. Sie werden beispielsweise in den Einwohnermeldeämtern oder Standesämtern erhoben. Damit die Daten sicher aufbewahrt werden, geben die meisten Kommunen in Baden-Württemberg sie an Datenzentren. Die persönlichen Angaben der Bürger werden vor Ort erfasst und an die Datenzentren weitergeleitet, wo sie sicher vor Störung und Spionage aufbewahrt werden. In diesem Bereich der Datenzentren steht im Land in den kommenden Monaten ein Bündelungsprozess ins Haus. Davon ist als Kunde eines solchen Datendienstes auch die Gemeinde Leibertingen betroffen. Deshalb beschäftigte sich der Gemeinderat am Dienstag mit diesem Thema.

Leibertingen ist derzeit nur noch mit einem Teil des Datenverkehrs am Rechenzentrum kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (Kiru) beteiligt. Alle Daten, die das Einwohnermeldeamt betreffen, werden von der Kiru aufgearbeitet und aufbewahrt. Hauptamtsleiter Siegfried Müller erklärte: "Das Standesamtswesen haben wir schon an das Rathaus in Meßkirch abgegeben." Eltern, deren Kind in Leibertingen geboren wird, müssen ihren Nachwuchs in Meßkirch registrieren lassen.

Wie Bürgermeister Armin Reitze während der Gemeinderatssitzung erläuterte, muss die Kommune für die Bearbeitung der Einwohnerdaten durch die Kiru jährlich rund 8000 Euro bezahlen. Dafür fallen im Rathaus selbst entsprechende Kosten weg. Siegfried Mülle erklärte, die Datenverarbeitung und Aufbewahrung außer Haus sei billiger als vor Ort. Dabei sei der Datenbestand im Einwohnerbereich für die Verwaltungsarbeit im Rathaus besonders wichtig. Sachbearbeiterin Helga Frick erklärte: "Ich muss im Alltag immer mehr auf die Daten zugreifen. Ohne diesen Zugriff gäbe es keine neuen Ausweise oder Pässe, könnten sich Bürger nicht an- oder abmelden." Dennoch halte er es für nicht ausgeschlossen, wie Armin Reitze sagte, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft auch das Einwohnermeldeamt nach Meßkirch ausgegliedert werden könnte.

Nun macht der Konzentrationsprozess in diesem Bereich vor der Landesebene nicht halt. Kiru ist einer von drei Zweckverbänden, die sich im Sommer zu der Anstalt Iteos zusammenschließen wollen. Gleichzeitig verbinden sich diese drei Datendienstleister mit dem Land zum Gesamtzweckverband 4IT. Dieser wird auch die Trägerschaft für Iteos übernehmen. Die Neuorganisation soll am 1. Juli vollzogen werden. Der Nutzen für kleine Nutzer wie die Gemeinde Leibertingen dürfte in den mit der Verschmelzung verbundenen Synergieeffekten liegen. Die Datenverarbeitung soll kostengünstiger oder zumindest nicht teurer werden. Unter anderem soll Personal eingespart werden. Außerdem wird es mit Stuttgart und Karlsruhe nur zwei Standorte für die Rechenzentralen geben. Insgesamt sind landesweit rund 1100 Kommunen betroffen. Die Verschmelzung soll auch dafür sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Zweckverband sich gegen private Konkurrenz behaupten kann.

Datenverwaltung

Die Gemeinde Leibertingen gehört seit der Gründung 1976 dem Rechenzentrum Kiru an. Ursprünglich wurden neben den Einwohnermeldedaten auch die Finanzverwaltung und die Daten aus dem Standesamt mithilfe des Rechenzentrums dokumentiert. Vor einigen Jahren wurden die Finanz- und die Standesamtsverwaltung an die Stadt Meßkirch übertragen.