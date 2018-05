Leibertingen Entwurf für Haus der Vereine vorgestellt

Die Sanierung des alten Rathauses in Thalheim hat Priorität, jetzt stellte das Ingenieurbüro Reinhold Gindele die Pläne dafür vor. Die Kosten auf 1.880.000 Euro beziffert, nach Abzug von Fördermitteln bleiben 520.000 Euro für die Gemeinde – plus Außenanlage.

Die künftige Nutzung des alten Rathauses in Thalheim steht auf der Schwerpunktliste der Gemeinde ganz oben, wie Bürgermeister Armin Reitze jüngst dem Gemeinderat zum Fünfjahresplan der ELR-Gemeinde erklärte. Im September wurde bekannt, dass Leibertingen Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wird. Der Antrag für eine Förderung muss bis 20. Oktober beim Regierungspräsidium eingereicht sein.

Der Gemeinderat hat sich schon mehrmals mit einer sinnvollen Nutzung des Gebäudes beschäftigt. Im Einvernehmen mit Ortschaftsrat, Vereinen und einer breiten Mehrheit der Bevölkerung entschied man sich für einen kompletten Umbau für Vereinszwecke. Das Ingenieurbüro Reinhold Gindele stellte dem Rat nun die Entwurfsplanung vor. Im Erdgeschoss soll das Backhaus erhalten bleiben. Außerdem sind dort ein Multifunktionsraum als Proberaum für Gesangverein und Kirchenchor sowie eine Bücherei eingeplant. Im Obergeschoss soll es die größten Veränderungen geben: Für die Musikkapelle soll ein Proberaum mit einer Fläche von 75 Quadratmetern geschaffen werden. Ein neuer Gymnastikraum mit über 100 Quadratmetern ist ebenfalls im Obergeschoss eingeplant. Im Dachgeschoss soll künftig die Ortsverwaltung untergebracht werden. Der Ortschaftsrat tagt in einem Multifunktionsraum. Für die Ortsgruppe der katholischen Landjugendbewegung (KLJB) und die Köhlerzunft sind auch Räumlichkeiten eingeplant. Ein barrierefreies Treppenhauses soll als zweiter Fluchtweg an der Westseite des Gebäudes angebaut werden.

Die Gesamtkosten bezifferte der Planer vor dem Ratsgremium auf 1 880 000 Euro. Bei einer 50-prozentigen Förderung als Schwerpunktgemeinde und 610 000 Euro aus einem Ausgleichstock müsste die Gemeinde noch 520 000 Euro Eigenmittel aufbringen. Die Frage nach dem Baubeginn beantwortete Ingenieur Gindele: Wenn alles planmäßig läuft, kann es Mitte 2018 losgehen und bis Ende 2019 fertig sein.

In der Diskussion gab es lobende Worte an den Planer. Die Gemeinderäte Guido Amann und Klaus Buck haben sich auf mögliche Eigenleistungen von Vereinen erkundigt. Es könnten auch Geldleistungen sein, als Beispiel nannten sie die Fördervereine in Leibertingen und Kreenheinstetten. Ortsvorsteher Hubert Stekeler verwies auf die vielen geleisteten Eigenleistungen beim Bau des Naturbades. Bei Gestaltung der Außenanlagen, die 2019 geplant sind, könne man sich einbringen. Im Finanzbedarfsplan sind 500 000 Euro für die Aufwertung des Vorplatzes am Rathaus vorgesehen. Von der Gemeinde müsste nach Erhalt von Zuschüssen, hierfür noch 140 000 Euro aufgebracht werden.

Im Fünfjahreszeitraum sind insgesamt acht Vorhaben von der Kommune vorgesehen. Private Anträge zum Bau von Wohnungen sind bisher acht eingegangen. Die Schaffung von Wohnraum wird bei ELR besonders gefördert.