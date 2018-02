Leibertingen Der Wald hat kein Problem mit Kälte

Zweistellige Minusgrade, eiskalter Wind aus Nordost: Der Winter hat uns fest im Griff. Wie wirkt sich das auf den Wald aus, wie auf Pflanzen, Bäume und Tiere, wie gehen die Waldarbeiter damit um? Wir sprachen mit dem zuständigen Revierförster Christoph Möhrle, der sich entspannt gibt. "Alles absolut in Rahmen", sagt er. Der Gemeindewald rund um Leibertingen ist in gutem Zustand.

"Aus verschiedenen Gründen haben wir unsere Waldarbeiter jetzt erstmal rausgenommen", sagt Möhrle. Vor allem die Sicherheit spielte für diese Entscheidung eine Rolle, denn die harte Arbeit ist bei diesen Bedingungen nicht nur beschwerlich, sondern auch gefährlich. Schnell ist man aus- und abgerutscht und hat sich verletzt. Im Ernstfall würde sich dann bei teils noch vereisten Wegen auch eine Bergung Verletzter schwierig gestalten. Der Förster hat aber dafür gesorgt, dass aktuell die Wege geräumt und ordentlich befahrbar sind, die man braucht, um Holz aufzuladen und abzufahren. Einige Waldwege sind zudem für die Spaziergänger, Jogger und Radfahrer freigehalten, die auch bei diesen Temperaturen nicht vor dem Aufenthalt im Freien zurückschrecken.

"Der momentane Verlauf des Winters erscheint mir nicht sehr auffällig", konstatiert Möhrle dennoch. In der Region um Leibertingen seien sowohl die Dauer der Kältephase als auch die Temperaturen durchaus nicht ungewöhnlich. In den vergangenen Jahren habe es aber mehrere milde Winter gegeben, die den subjektiven Eindruck entstehen lassen, dass es nun besonders extrem sei. "Ich glaube, dass der Wald sich sogar freut", gibt sich der Förster als Baumflüsterer. Er ist überzeugt, dass weder die Bäume noch die Tiere derzeit besondere Probleme haben. Entscheidend dafür, wie der Baum sich fühlt, sei vielmehr, dass er ausreichend Licht und Feuchtigkeit bekommt. "Da waren nach dem grauen Dezember die letzten Tage mit Sonnenschein doch sehr gut."

Alle Forstleute würden sich wünschen, dass in kalten Wintern auch Schädlinge nicht überleben, aber Möhrle ist realistisch. Speziell der Borkenkäfer habe sich schon vor der großen Kälte im Waldboden eingegraben und wird in seinem Winterquartier überleben. Lediglich die Larven, die in den vergangenen Jahren bei milderen Temperaturen in der Baumrinde überwintern konnten, dürften diesmal nicht mehr auftauchen.

Beim Wild hätten die Jagdpächter derzeit optimale Bedingungen. Das bestätigt Jäger Heinz Schnell: "Wenn der Boden schneebedeckt ist, dann läuft dir bei bester Sicht schon mal eher ein Wildschwein vor die Flinte." Faktisch ist das aber nicht oft der Fall, weil es zwar landesweit eine große Population gebe, sich das Schwarzwild aber nur in bestimmten Revieren aufhalte. "Im Norden von Leibertingen und in Kreenheinstetten war es seit jeher als Standwild vertreten. Gerade in den letzten Jahren ist es auch im südlichen Gemeindegebiet, in Thalheim und Altheim anzutreffen", weiß Förster Möhrle, der selbst auch Jäger ist. Die Bejagung sei sehr intensiv – neben den Wildschweinen vor allem auch auf Füchse, aber ab dem 1. März gibt es jetzt zunächst wieder eine Jagdpause gemäß Landesjagdverband. Viele hoffen sicher auch, dass der Winter bald wieder eine, hoffentlich recht lange, Pause einlegt. Heute ist ja schon mal meteorologischer Frühlingsanfang.