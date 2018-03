Leibertingen Anton Biselli hängt an alten Porsche-Traktoren

Anton Biselli aus Leibertingen sammelt alte Porsche-Traktoren. Besonders stolz ist er, dass alle seine roten Schätze wie am Schnürchen laufen. Denn der Hobbyschrauber legt gern Hand an alte Technik. In seiner Sammlung finden sich auch mehrere historische Porsche-Sportwagen.

Leibertingen – In der Nachkriegszeit haben Dieselmotoren mit für den Aufschwung gesorgt. Und da gab es eine Marke, die heutzutage mehr durch Sportwagen als durch Traktoren bekannt ist: Porsche. Und es gibt in Leibertingen einen Mann, der mit Leib und Seele an diesen Dieselrössern hängt: Anton Biselli.

Der ehemalige Wirt vom Gasthaus "Adler" kam 1944 zu Welt. Da war noch Krieg, aber ein Mann plante bereits seit 1939 den "Volkstraktor": Ferdinand Porsche. Er hatte auch die ersten Volkswagen entwickelt und sollte nach dem Wunsch Adolf Hitlers die Motorisierung der Landwirtschaft vorantreiben. Die "Deutsche Arbeitsfront Ferdinand Porsche" sollte Kleinschlepper produzieren, die gleich mehrere Eigenschaften vereinigen sollten.

Zur Motorisierung der Landwirtschaft beauftragte 1937 die Deutsche Arbeitsfront Ferdinand Porsche mit der Entwicklung eines landwirtschaftlichen Kleinschleppers. Der sollte preiswert in Anschaffung und Unterhalt sein. Vorgabe war auch die Möglichkeit zur Großserienfertigung. Und natürlich sollte das Gerät ausreichend Leistung haben, damit man damit alle in der Landwirtschaft anfallenden Arbeiten erledigen konnte. Vorgeschrieben waren auch ein großes Maß an Robustheit und eine einfache Bedienung. Porsche plante zunächst mit einem luftgekühlten Zweizylindermotor, der die Leistung von elf PS bringen sollte. Durch den Zweiten Weltkrieg kam es aber nicht zur Massenproduktion.

So richtig in die Gänge kamen die Porsche-Traktoren nach dem Krieg. "Die Produktion begann 1950 zunächst in Zusammenarbeit mit dem Uhinger Unternehmen Allgaier-Werke", erinnert sich Anton Biselli. Einen solchen Allgaier hat er auch in seiner eigenen Sammlung. Das grüne Gefährt steht in der Reihe mit roten Porsche-Traktoren. Gestartet wird der Oldtimer mit einem speziellen Zündplättchen und einer Kurbel. Wenn der Diesel dann zündet, kommen schwarze Wolken aus dem Auspuff. Doch schon nach wenigen Sekunden läuft der Motor rund und ohne Mucken. "Bei mir laufen alle Motoren", sagt der Porsche-Fan. Schon als Kind saß er "auf einem Roten", wenn der Vater aufs Feld fuhr. Ganz stolz ist Biselli auf ein Foto, das in seinem großen Ausstellungsraum an der Wand hängt. 15 Jahre ist er da alt und posiert auf einem Porsche vor dem väterlichen Gasthaus "Adler". "Lange her", sagt Biselli nachdenklich.

Lange her ist auch die Zeit, als es noch neue Porsche zu kaufen gab. 1962 legte man die Fertigung der Traktorsparte von MAN mit der von Porsche zusammen. 1963 wurde die Traktorensparte an Renault verkauft. "Insgesamt wurden rund 129 000 Porsche-Traktoren gebaut", sagt Biselli. Und etwa 40 davon stehen bei ihm. Darunter auch Exoten wie der 409 Master mit Vierzylindermotor und 50 PS aus dem Jahr 1963. Davon wurden wohl nur 40 Stück gebaut. Die Produktion der Porsche-Traktoren endete in dem Jahr, in dem Bisellis Master das Werk verließ.

"Der Porsche war eigentlich ein Baukasten", sagt der Traktorenliebhaber. Es gab ihn mit einem, zwei, drei oder vier Zylindern, aber die meisten Teile waren ähnlich oder gleich. Deshalb ist es heutzutage auch gar nicht so schwer, noch an Ersatzteile zu kommen. Biselli erzählt von speziellen Werkstätten, die Teile instandsetzen und dann im Austausch anbieten. Die seien gar nicht so teuer, wie man vielleicht vermuten könnte. Und dann gibt es natürlich auch spezielle Teilebörsen und Online-Plattformen. "Ich schaue fast täglich im Internet, ob ich was finden kann", schmunzelt der 74-Jährige. Er hat als Hobby früher auch Bilder gemalt. Doch dann kam er auf die Traktoren, und da ist sein Herz dran hängen geblieben.

Auch Sohn Alex interessiert sich für die Gefährte aus alter Zeit. Wenn Vater und Sohn gemeinsam an Traktoren schrauben, dann macht das besonders Spaß. Ab und an schrauben sie auch an Autos. Denn Porsche steht auch für Sportwagen und da stehen einige Schmuckstücke zwischen den Traktoren aus alter Zeit. Ältestes Gefährt ist übrigens kein Porsche, sondern ein John Deere aus dem Jahr 1935. Der hat Räder aus Eisen. "Und er läuft", sagt Biselli stolz. Manchmal zeigt er auch seine Raritäten denjenigen, die sich dafür interessieren. Das sind meistens Gäste vom "Adler", den er früher selbst betrieben hat.

Porsche

Ferdinand Porsche wurde 1875 in Böhmen geboren. Nach der Spenglerlehre begann der technisch interessierte junge Mann 1893 seine Laufbahn bei den Vereinigten Elektrizitätswerken in Wien. Mit der Entwicklung des Radnabenmotors versetzte er die Autowelt beim Pariser Salon 1900 in Staunen und präsentierte ein Fahrzeug, das auch über alle vier Räder angetrieben werden konnte: das erste Allradauto der Welt. Auch das erste Hybridauto der Welt stammt von Ferdinand Porsche.

Nach dem Ersten Weltkrieg baute Ferdinand Porsche den ersten zweisitzigen Sportwagen, Sascha, der gleich sein erstes Rennen gewann, die Targa Florio, ein Langstreckenrennen in Sizilien. Das weitere Lebenswerk ist Legende: der Volkswagen, die Sportwagen und die Traktoren sind Werke des genialen Konstrukteurs.