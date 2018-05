Leibertingen Alexander Biselli: Der Whiskey-Brenner aus dem Donautal

Alexander Biselli hat ein Faible für Nordamerika. Auf der Weide hält er Longhorn-Rinder. In seiner Brennstube stellt er echten Whiskey her.

Hinter einer Scheune sitzt ein Mann auf einem Strohballen, flankiert von zwei Rindern, die nicht so richtig in die Region passen. Sie haben riesige Hörner und sehen eigentlich etwas furchteinflößend aus. Doch wenn man näher hinschaut, dann haben die Tiere irgendwie einen treuen Blick. "Das sind echte Texas-Longhorns", sagt Alexander Biselli, dem die Tiere gehören. Sein Streicheln lassen sie sich gerne gefallen. "Der Alex", wie man ihn in Leibertingen nennt, hat ein Faible für Nordamerika. Deshalb hält er einige dieser Tiere, die früher in riesigen Herden von den Cowboys durch die Prärie getrieben wurden. Und er hat noch etwas zu bieten, das mit Tieren gar nichts, dafür mit Alkohol eine ganze Menge zu tun hat: selbst gebrannten Whiskey.

Drei Jahre im Eichenfass

Bei den Schotten ist er Nationalgetränk, ein Ire kann sich sein Leben ohne ihn nicht vorstellen und so mancher Westernheld leerte das Zeug literweise in sich hinein. Doch Whiskey im Donautal? Biselli hat die Frage für sich beantwortet und 2012 seine erste Flasche abgefüllt. Auch heute noch legt er selbst Hand an und lässt die goldbraune Flüssigkeit aus kleinen Holzfässchen laufen. Doch bis es soweit ist, muss schon einige Zeit vergehen. Genaugenommen mindestens drei Jahre. So lange muss der Whiskey reifen. Nicht nur wegen des Aromas, sondern weil das auch so vorgeschrieben ist. Was nicht drei Jahre gereift ist, das darf sich nicht Whiskey nennen.

Jedes Fass mit eigener Note

Nicht nur jeder Whiskey schmeckt anders, sondern der Inhalt jedes Fasses weist Geschmacksnuancen auf, die sich vom Fass nebenan unterscheiden. Für die Vielfalt an Aromen sind drei Einflussfaktoren verantwortlich. Man braucht gutes Korn, man muss wissen, wie man es behandelt und man braucht Fässer aus Holz, die innen "getoastet" sind, wie der Fachbegriff für das Ankohlen lautet. Biselli benutzt amerikanische Eichenfässer, die maximal 30 Liter fassen. Und wenn man durch ein Loch im Fass hineinschaut, dann sieht man, dass es innen dunkel ist. Würde man Whisky in ein rohes Fass füllen, so könnte man ihn durchaus trinken, aber den typischen Geschmack, den die Whiskey-Fans so lieben, den hätte er dann nicht. Genaugenommen ist die Flüssigkeit, deren Übersetzung aus dem Gälischen eigentlich "Wasser des Lebens" bedeutet, ein Kornbrand. Die Grundlage ist also Getreide. Alex Biselli verwendet Weizenschrot, zusammen mit Gersten- oder Weizenmalz, um die Maische anzusetzen.

Der Vorlauf kommt nicht ins Fass

"Das Schnapsbrennen hat in unserer Familie Tradition", sagt der Whiskeyfan, dem schon immer der Geruch der Maische, also der Mischung aus geschrotetem Korn, Malz und heißem Wasser, gut gefallen hat. Irgendwann kam er auf die Idee, es doch mal mit Whiskey zu probieren. Da die Gerätschaften für die Destillierung, sie stammen übrigens aus Markdorf, sowieso schon vorhanden waren, war es nur ein kleiner Schritt zur Herstellung des in den anglophilen Ländern so beliebten Getränks. Der Legende nach sollen es übrigens die Kelten gewesen sein, die erstmals eine wasserklare Flüssigkeit destillierten. Verbreitet hat sich das Getränk dann mit der Christianisierung über die Klöster.

Wenn das Destillieren begonnen hat und der Kessel auf Betriebstemperatur ist, dann dauert es etwa 30 Minuten, bis der "Vorlauf" aus einem Röhrchen ausritt. Etwa 0,5 bis ein Liter davon wird separiert und kommt nicht mit ins Fass. Der Rest wird in die Fässer gefüllt. Nun heißt es drei Jahre warten. Der Alkoholgehalt liegt dann bei etwa 60 Prozent und das Destillat wird dann auf eine Trinkstärke von 40 bis 42 Prozent verdünnt. Dann ist der "Schwäbische Longhorn Whiskey" fertig.

Selbst ein Ire ist sein Kunde

Alex Biselli benutzt die amerikanische Schreibweise für sein Produkt, weil er Nordamerika-Fan ist. Cowboystiefel gehören selbstverständlich zum Outfit. Und wenn es in Deutschland erlaubt wäre, dann hätte er womöglich vor der Motorhaube seines riesigen Dodge-Pickups auch zwei große Hörner montiert. Dreimal war er bereits zusammen mit seiner Frau in Kanada. Bisellis lieben den Western-Flair. Doch auch die Heimat ist ihm wichtig. Und deshalb gibt es im Donautal eben schwäbischen Whiskey. Den liebt mittlerweile auch ein Ire, der immer zum Wildensteiner Jahrmarkt kommt und ein paar Flaschen mitnimmt, weil er den "Schwäbischen" so gut findet. So kommt ein Stück Donautal auf die grüne Insel. Wer hätte das gedacht...